PNL îi sancționează pe liberalii care au contestat în instanță deciziile conducerii partidului.

Fosta ministră a Educației, Monica Anisie, și fosta prim-vicepreședintă a PNL Nicoleta Pauliuc, au fost excluse din grupul senatorilor liberali, într-o ședință care a avut loc miercuri dimineață.

Cele două senatoare nu au fost excluse și din partid.

„Nu e un moment fericit. Dar există o decizie obligatorie a Biroului Permanent Național. Atitudinea celor două colege s-a concretizat în continuarea pozițiilor împotriva pozițiilor adoptate de grupul parlamentar, voturi total diferite atât în plen cât și în comisii, începând de la investirea guvernului Niculescu până azi. Le-am cerut personal să renunțe la atacul în instanță în legătură cu dreptul partidului de a stabili politica parlamentară a partidului ”, a declarat senatorul PNL Daniel Fenechiu.

Răgaz pentru Cîmpeanu și Veștea

Senatorii Sorin Cîmpeanu și Mihail Veștea nu au fost sancționați, deși sunt printre semnatarii acțiunilor în instanță față de deciziile conducerii PNL.

„Ceilalți doi semnătari nu au același tip de atitudine împotriva deciziilor grupului, motiv pentru care a avut loc o discuție cu cei doi colegi și peste două săptămâni vom reanaliza situația”, a precizat Fenechiu.

Cum s-a ajuns la sancțiuni

Anisie, Pauliuc, Cîmpeanu și Veștea fac parte din aripa Thuma din PNL care a contestat deciziile lui Ilie Bolojan de a nu mai face coaliție cu PSD la guvernare. Ei au susținut guvernul condus Adrian Veștea pe care președintele Nicușor Dan l-a desemnat fără o consultare a conducerii PNL.

Cei patru liberali sunt printre cei care au contestat în instanță deciziile conducerii PNL prin care s-a convocat congresul partidului în care s-a alea o nouă conducere. Ei au câștigat la Tribunalul București care a suspendat proovizoriu hotărârea și efectele ei.

Anterior acțiunilor, tabăra anti-Bolojan din PNL a deschis alte patru procese la Tribunalul Ilfov: două ordonanțe președințiale prin care contestării au încercat blocarea organizării Congresului PNL, respectiv votarea Guvernului Veștea și două procese prin care aceștia cer daune morale.

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