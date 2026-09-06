Lider AUR, după victoria AfD din Germania: „Nu e cazul să vorbim și despre România?”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a transmis un mesaj scurt pe rețelele sociale după victoria partidului Alternativa pentru Germania (AfD) la alegerile din landul Saxonia-Anhalt.

Rezultatele exti-poll plasează AfD la un scor de 44,5% în landul estic, deasupra celorlalte competitoare electorale.

„AfD – 44,5%! Cât vă mai trebuie ca să vă treziți? Nu e cazul să vorbim și despre România?”, a scris Dan Dungaciu, duminică seară, pe Facebook.

Rezultatele exit-poll ale alegerilor din Saxonia-Anhalt

Partidul de extremă dreapta AfD a obținut 44,5% din voturi, conform sondajelor la ieșirea de la urne realizate de postul de televiziune ARD, în creștere de la 20,8%, în 2021.

În schimb, CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, a scăzut la 18,5%, de la 37,1% în 2021. Conservatorii, marii pierzători ai alegerilor, guvernează în Saxonia-Anhalt din 2002.

Stânga radicală (Die Linke) a obținut 9,5%, Verzii – 9%, iar social-democrații (SPD) – 8%. Liberalii (FDP) nu au trecut pragul.

Lars Klingbeil, vicecancelar al țării și membru al Partidului Social-Democrat de centru-stânga, a declarat că rezultatul „reprezintă un moment de cotitură” pentru Germania.

Unii economiști germani au tras un semnal de alarmă cu privire la efectele pe care le-ar putea avea, în opinia lor, victoria AfD pentru reputația economică a landului.

Este neclar deocamdată dacă AfD a obținut o majoritate absolută care să îi permită să guverneze de unul singur, în condițiile în care majoritatea partidelor au exclus o eventuală colaborare cu această formațiune.