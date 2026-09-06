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Actualitate

„Un moment de cotitură în Germania” și un cutremur pentru establishment. Ce urmează după victoria uriașă a partidului AfD în Saxonia-Anhalt

Adrian Cochino
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Partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat alegerile din landul estic Saxonia-Anhalt și vrea să ajungă la guvernare: mai întâi cea regională, apoi cea federală.

  • Indiferent dacă AfD va forma guvernul în Saxonia-Anhalt sau va rata cu puțin acest obiectiv, rezultatul de duminică seară zguduie deja establishmentul politic al țării.
  • Victoria AfD reprezintă o lovitură dură pentru cancelarul Friedrich Merz și, în funcție de rezultate și de jocul negocierilor, poate duce pentru prima dată la îndeplinirea politicilor partidului. Care sunt acestea?
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