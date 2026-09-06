„Un moment de cotitură în Germania” și un cutremur pentru establishment. Ce urmează după victoria uriașă a partidului AfD în Saxonia-Anhalt

Partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat alegerile din landul estic Saxonia-Anhalt și vrea să ajungă la guvernare: mai întâi cea regională, apoi cea federală.

Rezultatele de duminică arată că partidul și-a dublat scorul obținut la ultimele alegeri din acest land estic și a făcut-o în detrimentul creștin-democraților (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz, cei care guvernau până acum în Saxonia-Anhalt.

Cu aproximativ 44%, AfD a obținut un scor de mai bine de două ori mai mare decât cel al CDU – 18%

Actualul premier al landului, creștin-democratul Sven Schulze a părut un om învins atunci când le-a spus susținătorilor săi, după aflarea rezultatelor, că „poporul a transmis un mesaj clar”.

Mai direct a fost Lars Klingbeil, vicecancelarul țării și membru al Partidului Social-Democrat de centru-stânga, care a declarat că rezultatul „reprezintă un moment de cotitură”.

În acest moment, există un număr incredibil de mare de oameni în Saxonia-Anhalt, dar cred că și în întreaga Germanie, care sunt speriați și îngrijorați de acest rezultat electoral al AfD”, a spus el.

Pentru alegătorii AfD din acest land estic și pentru cei din restul țării, unde partidul conduce de asemenea în sondaje, cu o diferență mai mică însă, rezultatul nu reprezintă o îngrijorare, ci o uriașă victorie.

Promisiunile AfD

AfD este izolat în spatele unui așa-numit „cordon sanitar” de cea mai mare parte a clasei politice germane și a fost desemnat de serviciile de informații germane drept un grup „suspectat de extremism”.

Unii dintre liderii partidului au minimalizat importanța Holocaustului și au folosit sloganuri naziste.

Alții au legături strânse cu Rusia și vor reluarea legăturilor cu Moscova, în ciuda războiului din Ucraina.

Partidul a mai afirmat că islamul este incompatibil cu Constituția germană și a promis deportări în masă ale imigranților, dar și măsuri pentru limitarea drepturilor femeilor și minorităților sexuale, printre altele.

AfD respinge însă acuzațiile de extremism, considerându-le motivate politic.

Partidul a atras alegătorii din Saxonia-Anhalt cu promisiuni de revitalizare a unei economii în declin, de deportare a imigranților și de marginalizare a partidelor mainstream care au guvernat mult timp acest land.

Iar susținătorii partidului, în special cei din landurile din estul Germaniei, consideră că AfD reprezintă cea mai bună șansă de a rupe dominația partidelor de centru asupra puterii politice din perioada postbelică.

În campanie, liderul AfD din Saxonia-Anhalt Ulrich Siegmund a încercat să profite de nostalgia pentru Germania de Est comunistă și să exploateze nemulțumirea germanilor din est.

El a făcut referiri repetate la o creștere a criminalității comise de străini, chiar dacă rata criminalității a scăzut de fapt dramatic.

Saxonia-Anhalt a suferit, la fel ca restul Germaniei, în urma recentei recesiuni, rata șomajului situându-se în jur de 8%.

Însă economiștii spun că landul cu o populație preponderent rurală, s-a descurcat relativ bine în ultimii ani, odată cu înființarea unor noi sectoare industriale, printre care logistica și energia regenerabilă, scrie Reuters.

Alegerile reprezintă un test pentru guvernul de la Berlin

Alegerile din Saxonia-Anhalt au fost considerate cel mai important test de până acum pentru cancelarul Friedrich Merz.

Șeful guvernului federal și guvernul său de coaliție, alături de social-democrați, este foarte nepopular.

Executivul nu a reușit să-și îndeplinească până acum promisiunile de a redresa economia germană aflată în dificultate sau de a opri ascensiunea AfD, care a înregistrat câștiguri regulate și constante de când a intrat în parlament în 2017 și este acum principalul partid de opoziție.

Cifrele arată că imigrația ilegală a scăzut de când Merz se află la putere, dar nu într-o măsură suficientă pentru a-i liniști pe alegători.

În sondajele naționale, CDU a fost, de asemenea, depășită de AfD, care țintește victoria la următoarele alegeri federale din 2029 sau 2033.

O lovitură pentru Friedrich Merz

Presiunea politică asupra lui Merz și a conservatorilor săi va crește probabil și mai mult după alegerile din Saxonia-Anhalt.

Este de așteptat ca AfD să câștige și alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania Inferioară și înregistrează chiar rezultate puternice în sondaje în bastionul de stânga al Berlinului, în perspectiva alegerilor care vor avea loc aici peste două săptămâni.

Alte patru alegeri regionale sunt programate pentru anul viitor.

Deputații CDU se tem că o înfrângere majoră în Saxonia-Anhalt ar putea declanșa un efect de bulgăre de zăpadă, ducând la alte înfrângeri importante. Iar asta are efecte multiple.

Există deja unele semne de dezacord deschis față de promisiunea lui Merz de a nu coopera în mod oficial cu extrema dreaptă, în special în estul țării.

În august, revista Der Spiegel a scris că în interiorul CDU s-a discutat despre posibila demisie a cancelarului Friedrich Merz.

La mijlocul lui august, un sondaj YouGov a arătat că majoritatea germanilor se așteaptă ca Merz să fie înlocuit înainte de următoarele alegeri federale programate pentru 2029.

Ce urmează pentru Germania și pentru Saxonia-Anhalt

Guvernele landurilor din Germania alcătuiesc camera superioară a parlamentului, Bundesratul, și dețin competențe extinse în domeniul educației, culturii și securității interne, iar un guvern de land condus de AfD ar complica activitatea politică de zi cu zi a lui Merz.

Dacă AfD reușește să formeze un guvern în Saxonia-Anhalt, Siegmund a promis că va lansa imediat o ofensivă de remigrare și deportare, va interzice steagurile curcubeu în școli și va opri construirea de noi parcuri eoliene.

El dorește să schimbe sloganul landului de la „Gândește modern” la „Gândește german” și să reintroducă intonarea imnului național german în școli.

Războiul cultural urmărit de AfD a stârnit îngrijorare. Biserici, sindicate, organizații ale societății civile și instituții culturale și-au exprimat repetat temerile privind o victorie a AfD.

Institutul Economic German a avertizat asupra consecințelor pentru economia germană, atât în Saxonia-Anhalt, cât și dincolo de granițele acestui land.

Acesta a afirmat că politica de imigrație a AfD ar fi „dezastruoasă” pentru land, care se confruntă cu o populație îmbătrânită și în scădere și depinde în mare măsură de lucrătorii străini.

Criticii au avertizat, de asemenea că, datorită poziției favorabile Kremlinului adoptate de partid, un land condus de AfD ar putea duce la divulgarea de informații sensibile către Rusia.

Săptămâna aceasta, ministrul de interne al Turingiei, membru al SPD, a avertizat că un ministru de interne al unui land condus de AfD ar reprezenta un „risc flagrant pentru securitatea Republicii Federale”, din cauza posibilității ca informații de securitate să ajungă la grupuri extremiste.

AfD a respins aceste acuzații. Partidul a declarat că va încerca să reformeze serviciul de informații intern, pe care îl consideră părtinitor.