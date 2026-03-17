Lider european apropiat de Trump, impresionat de o idee neașteptată: Sprijinul Europei în schimbul susținerii Ucrainei

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a fost impresionat de o propunere vehiculată marți la think tank-ul Chatham House din Londra, care presupune acordarea de sprijin militar european pentru securizarea strâmtorii Ormuz dacă președintele american Donald Trump oferă Ucrainei tot ajutorul necesar pentru a obține un acord de pace acceptabil cu Rusia, a scris Politico.

Marți, într-o postare în care a criticat refuzul aliaților europeni de a sprijini operațiunea din Iran, Donald Trump a descris relația cu alianța NATO drept „o stradă cu sens unic” în care SUA investește sute de miliarde de dolari pentru a proteja statele membre, dar nu primește nimic în momentele în care are nevoie.

Ideea unei negocieri cu Trump, în care europenii să sprijine securizarea Ormuz, iar Washingtonul să ofere Kievului ajutorul de care are nevoie pentru a obține un acord de pace acceptabil cu Moscova, i-a fost adusă în atenție președintelui finlandez Alexander Stubb, marți, în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri de la Chatham House.

Stubb, considerat unul dintre liderii europeni cei mai apropiați de Trump, a părut surprins și impresionat de propunere, potrivit Politico.

„Cred că este o idee foarte bună”, a spus el. „Nu, cred că este de fapt o idee foarte bună”, a repetat Stubb, care a promis că va analiza în continuare această variantă și va discuta opțiuni cu echipa sa.

Publicația a notat, însă, că este departe de a fi clar ce rol ar putea juca forțele europene în strâmtoarea Ormuz.

Pe de altă parte, sprijinul pentru Ucraina și gradul de implicare a lui Trump reprezintă chestiuni urgente pentru Europa.

Diverși oficiali, printre care și Stubb, se tem că o prelungire a războiului din Iran ar putea aduce constrângeri suplimentare pentru Ucraina, având în vedere că o majorare a prețurilor globale la energie și decizia Washingtonului de a ridica temporar din sancțiunile asupra petrolului rusesc vor crește semnificativ veniturile Rusiei din vânzările de combustibili fosili.

Europenii încearcă să mențină Ucraina în prim-plan

Luni, Financial Times a scris că liderii europeni au încercat să mențină Ucraina în prim-plan după ce a izbucnit războiul din Orientul Mijlociu. Zelenski a fost vineri la Paris, context în care un oficial de la Élysée a reclamat un „efect de eclipsare” al conflictului dintre SUA-Israel și Iran.

Marți, la Londra, unde președintele ucrainean s-a întâlnit cu premierul britanic, Keir Starmer a avertizat că „atenția trebuie să rămână asupra Ucrainei” în ciuda războiului din Orientul Mijlociu și a subliniat că președintele rus Vladimir „Putin nu trebuie să fie cel care are de câștigat dintr-un conflict în Iran, fie că este vorba despre prețurile petrolului sau renunțarea la sancțiuni”.

„Există, evident, un conflict în desfășurare în Iran, în Orientul Mijlociu, însă nu putem pierde din vedere ceea ce se întâmplă în Ucraina și nevoia de sprijinul nostru”, a adăugat liderul britanic.