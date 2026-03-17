Donald Trump, noi critici la adresa NATO pentru lipsa de sprijin în războiul din Iran: „Nu mai dorim asistența țărilor NATO”

Președintele american a descris relația cu alianța NATO drept „o stradă cu sens unic” în care SUA investește sute de miliarde de dolari pentru a proteja statele membre, dar nu primește nimic în momentele de nevoie.

Într-o postare făcută marți pe rețeaua sa Truth Social, el critică refuzul a numeroase state din NATO de a sprijini operațiunea din Iran. Săptămâna trecută, România a încuviințat, la solicitarea SUA, ca armata americană să aducă soldați și echipament militar în două baze din România.

„Statele Unite au fost informate de majoritatea „aliaților” noștri din NATO că aceștia nu doresc să se implice în operațiunea noastră militară împotriva regimului terorist din Iran, în Orientul Mijlociu, și asta în ciuda faptului că aproape toate țările au fost de acord în totalitate cu ceea ce facem și că Iranului nu i se poate permite, sub nicio formă, să dețină arme nucleare”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

În urmă cu două zile, Donald Trump declara, într-un interviu pentru Financial Times, că NATO va avea un „viitor foarte rău” dacă aliații nu ajută SUA în Iran.

„Am decimat armata Iranului”

În postarea de astăzi, el reia acuzațiile că SUA investește sute de miliarde de dolari în NATO, fără a primi în schimb, acuzații făcute de-a lungul timpului și cu referire la războiul din Ucraina, dar privind bugetul pe care fiecare stat îl alocă pentru apărare.

„Nu sunt surprins de acțiunea lor, totuși, deoarece am considerat întotdeauna NATO, unde cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru a proteja aceste țări, ca fiind o stradă cu sens unic — noi îi vom proteja, dar ei nu vor face nimic pentru noi, în special, în momentele de nevoie”, a spus Trump.

Trump anunță distrugerea armatei iraniene

Președintele american subliniază că SUA nu mai au nevoie de sprijinul NATO în privința acțiunilor din Iran și anunță o victorie americană.

„Din fericire, am decimat armata Iranului — marina lor a dispărut, forțele aeriene au dispărut, sistemele antiaeriene și radarele au dispărut și, poate cel mai important, liderii lor, practic la toate nivelurile, au dispărut, pentru a nu ne mai amenința niciodată pe noi, pe aliații noștri din Orientul Mijlociu sau pe lume!”, spune Trump.

„Datorită faptului că am avut un astfel de succes militar, nu mai „avem nevoie” sau nu mai dorim asistența țărilor NATO — NICIODATĂ NU AM AVUT”, mai afirmă președintele american.

Trei săptămâni de război, numeroși lideri iranieni uciși

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului se află în a treia săptămână, cu cel puțin 2.000 de morți și fără un sfârșit la orizont, potrivit Reuters.

Marți, armata israeliană a anunțat uciderea lui Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, cea mai importantă tentativă de asasinat țintit de la începutul războiului. Ali Larijani este omul care a condus regimul iranian după uciderea lui Ali Khamenei în prima zi de război.

De asemenea, au fost uciși șeful miliției paramilitare iraniene Basij din cadrul Gărzii Revoluționare Islamice, Gholamreza Soleimani, și adjunctul său, Seyyed Karishi.

Într-un dialog cu Reuters, un înalt oficial iranian a declarat că noul lider suprem Mojtaba Khamenei a adoptat o poziție „foarte dură și fermă” în care a cerut răzbunare împotriva Statelor Unite și a Israelului. Cu toate acestea, detaliile despre soarta sa sunt foarte puține. El nu a apărut deloc public de la început războiului, iar mai mulți oficiali americani au spus că e grav rănit.