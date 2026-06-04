Lider PNL, despre premierul propus de Nicușor Dan: „Nu îndeplinește niciuna din cele două condiții”

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat că Eugen Tomac, desemnat de Nicușor Dan candidat la funcția de prim-ministru, nu îndeplinește două criterii pe care liberalul le consideră necesare pentru a conduce Guvernul, cel „de încredere publică” și cel „legitimitate tehnică”.

Dan Motreanu a amintit că partidul condus de Eugen Tomac, PMP, nu a intrat în Parlament la alegerile din 2024, când formațiunea a candidat într-o alianță, Forța Dreptei, care a obținut 2% la Camera Deputaților și 1,88% la Senat.

Conform surselor HotNews, Tomac a demisionat de la conducerea PMP cu o zi înainte de a fi desemnat candidat la funcția de premier.

„Aici este o curiozitate. Vorbim de un guvern tehnocrat cu un posibil premier care este preşedinte de partid neparlamentar. Din punctul meu de vedere, un premier ar trebui să se bucure, pe de-o parte, de încredere publică susţinută. Pe de altă parte, ar trebui să aibă o legitimitate tehnică. Din punctul meu de vedere, Eugen Tomac nu îndeplineşte niciuna din cele două condiţii”, a declarat Dan Motreanu la Podcasturile Cotidianul, citat de News.ro.

Întrebat despre posibilitatea de a-l susține PNL pe premierul propus de Nicușor Dan la votul din Parlament, Motreanu a afirmat: „Ar fi un cec în alb pe care l-aş da unui guvern fără nicio garanţie că acel program de guvernare s-ar duce la bun sfârşit”.

Nicușor Dan a anunțat joi seară că îl nominalizează candidat la funcția de premier pe Eugen Tomac, europarlamentar și consilierul său onorific, pe care l-a descris drept „o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme”.

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