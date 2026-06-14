„Nicușor Dan a rupt definitiv relațiile cu PNL! Niciun președinte după ’89 nu a mai făcut așa ceva!”, acuză un lider PNL

Alexandru Muraru, deputat și preşedinte al PNL Iaşi, denunță nominalizarea lui Adrian Veștea la funcția de prim-ministru drept o încercare de a dinamita partidul din interior.

„Domnul Nicușor Dan întoarce armele împotriva PNL pentru iresponsabilitatea PSD. Propunerea de premier venită în această dimineață din partea președintelui României este inacceptabilă, nesustenabilă, și este un atac îndreptat împotriva Partidului Național Liberal”, spune liderul PNL, duminică, într-un mesaj pe Facebook.

Muraru acuză „o mișcare vicleană din partea domnului Nicușor Dan, având un obiectiv clar de destabilizare internă”.

„Președintele a rupt astăzi definitiv relațiile cu partidul pro european cu cea mai mare cotă de încredere din partea românilor și cu cea mai mare vocație si tradiție democratică din România”, mai spune Muraru.

De asemenea, deputatul liberal acuză că „implicarea unui președinte în viața internă a unui partid este profund neconstituțională, este nedemocratică și este o încercare de deturnare a procedurilor și mecanismelor interne.”

Alexandru Muraru a menționat că partidul său a avut consultări înainte cu domnul Nicuşor Dan, iar scenariul pus în aplicare astăzi de acesta nu face parte din discuţiile avute. „Scenariul pus în aplicare astăzi de dumnealui nu face parte din discuțiile avute. Niciun președinte după ’89 nu am făcut așa ceva!”.

Liberalul mai spune că nu doar că „președintele României a asistat spectator la tensiunile din fosta coaliție și a așteptat pasiv ziua moțiunii, dar s-a apucat să certe partidele din fosta coaliție, implicit PNL, pentru că s-a ajuns aici”.

„Astăzi, domnul Nicușor Dan atentează la integritatea PNL, încercând să rupă bucăți din el și să-l pună în brațele PSD. Președintele Ilie Bolojan nu a fost informat de această decizie și nicio persoană din PNL nu poate aspira la poziția de premier fără susținerea partidului și a conducerii acestuia”, conchide Muraru.

Adrian Veștea, președintele CJ Brașov, a fost desemnat premier, duminică dimineață, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan, care a apărut alături de amândoi.