Lider PNL: „Poți colabora parlamentar inclusiv cu AUR” / Cum îi răspunde lui Grindeanu la acuzația că PNL trimite „bezele” către AUR

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat miercuri că liberalii pot „colabora parlamentar cu orice partid politic, inclusiv cu AUR”, în cazul în care se va ajunge la o criză guvernamentală pe fondul tensiunilor dintre ei și PSD, unde în 20 aprilie urmează să aibă loc o consultare internă cu privire la o posibilă ieșire de la guvernare.

Miercuri seară, la B1 TV, Fenechiu a spus că actualul guvern „se chinuie de ceva vreme și încearcă să gestioneze România”.

„Astăzi avem un guvern, un guvern care e posibil să continue, în condițiile protocolului (…). Dacă, însă, se generează o criză guvernamentală, eu am încercat să fiu cât se poate de rațional, să spun așa, ca lider de grup parlamentar, ca om care lucrez în Parlament cu toate formațiunile politice, da, pot să spun cât se poate de clar că pentru a asigura stabilitatea României poți colabora parlamentar cu orice partid politic și, da, inclusiv cu AUR”, a adăugat liderul Grupului PNL din Senat.

Liberalul a fost întrebat apoi dacă liderii PNL au trimis „bezele” către AUR, cum i-a acuzat Sorin Grindeanu.

„Nu există variantă de bezele. Aici problema e de responsabilitate (…). Eu n-am vorbit de un guvern PNL-AUR sau PNL-USR-UDMR-AUR, ci am spus pur și simplu că, da, se poate colabora parlamentar cu orice formațiune politică, indiferent ce părere avem noi, intimă, despre rațiunile respectivei formațiuni, atâta vreme cât lucruri importante pentru România și pentru stabilitate pot fi făcute. În rest, se pot specula oricât de multe lucruri”, a răspuns Daniel Fenechiu.

„Nici varianta unor alegeri anticipate nu este exclusă”

Liderul senatorilor PNL a spus nu exclude nici posibilitatea de a se ajunge la alegeri anticipate.

„În ultimă instanță, nici varianta unor alegeri anticipate, în opinia mea și a multor colegi din PNL, nu este exclusă”, a afirmat el.

Pe de altă parte, Daniel Fenechiu a menționat că știe „mulți oameni responsabili” în PSD.

„Cunosc mulți oameni în PSD responsabili, care și-au asumat un parcurs european, și eu cred că domnul Grindeanu, la Bruxelles, va vedea care este percepția partenerilor europeni asupra lucrurilor din România și îl va ajuta ca să își lămurească anumiți colegi de partid, care urmăresc doar scopuri propagandistice”, a mai declarat Daniel Fenechiu.