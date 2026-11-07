Lider UDMR, după luxul afișat la botezul organizat de Simonis: „La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”

Senatorul UDMR Tanczos Barna, fost vicepremier, a făcut o comparație între petrecerea de botez pentru copilul șefului Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, și nunta președintelui UDMR, Kelemen Hunor, despre care spune că „nu au ieșit asemenea știri”.

Petrecerea de botez pentru copilul lui Alfred Simonis a avut loc pe 31 octombrie și a reunit numeroase nume din conducerea PSD. Ținutele considerate luxoase purtate de partenerele unor lideri PSD au stârnit un val critici în spațiul public și din partea opoziției de guvernare. Nașul de botez a fost Sorin Grindeanu, șeful PSD, care a reacționat deja pe seama criticilor.

Senatorul UDMR Tanczos Barna s-a declarat, la Digi24, surprins de luxul afișat, spunând că, prin contrast, nunta lui Kelemen Hunor, care a avut loc în 2012, nu a ajuns subiect principal în presă.

„Sincer, nu pot să-mi explic, pentru că noi, cei de la UDMR, nu avem asemenea evenimente, întâlniri, asemenea petreceri foarte, foarte rar. Cred că ultimul a fost nunta domnului Kelemen, acum foarte mult timp, și nu au ieșit asemenea știri, pentru că nu au fost, nu au găsit material de publicat cei din presă”, a declarat Tanczos Barna în cadrul emisiunii În Fața Ta, la Digi24.

El a spus că nu botezul a fost problema, pentru că „e un eveniment fericit”.

„Evenimentul în sine, a recunoscut și domnul Grindeanu contrastul acesta, contrastul cu știrile care au apărut despre eveniment și situația în care se află o mare parte a populației țării, cu foarte multe probleme, provocări pe plan financiar, provocări pe planul locurilor de muncă, incertitudinea, nesiguranța, tensiunea din societate și evenimentul în sine. Este, na, un contrast neplăcut”, a mai afirmat Tanczos Barna.

Barna a concluzionat că astfel de evenimente pot pune amprenta asupra întregului partid.

„Este botezul unui amic, copilul unui amic. Eu mă știu foarte bine cu domnul Simonis, înțeleg, ca tată, vrea să organizeze o petrecere, un eveniment ok, cât de mare, cât de mic, cine vine, cu ce se îmbracă… Că nu pot să comentez, pentru că e foarte departe de mine nivelul acesta. Nu știu. Însă efectul pentru imaginea politicianului român și în special pentru imaginea Partidului Social Democrat rămâne, chiar dacă, aparent e așa, un incident mic”, a spus Tanczos Barna.