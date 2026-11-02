Sorin Grindeanu, după criticile de la botezul fiului lui Alfred Simonis: „Trebuie să fim mult mai atenți”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că înțelege criticile apărute în jurul petrecerii organizate cu ocazia botezului copilului șefului Consiliului Județean Timiș și spune că „toți cei care avem responsabilități publice trebuie să fim mult mai atenți la mesajul pe care îl transmitem”.

Petrecerea de botez pentru copilul lui Alfred Simonis a avut loc sâmbătă seara și a reunit numeroase nume din conducerea PSD. Ținutele luxoase purtate de partenerele unor lideri PSD au stârnit un val critici în spațiul public și din partea opoziției de guvernare.

Sorin Grindeanu, care a fost nașul de botez, a vorbit luni, într-o conferință de presă, despre aceste critici.

„În primul rând, vreau să vă spun că am văzut reacțiile apărute după evenimentul din weekend. Înțeleg criticile celor care au considerat că unele dintre aceste imagini transmit un mesaj nepotrivit, în contrast cu problemele pe care le are România”, a declarat Sorin Grindeanu.



„În contextul social dificil, toți cei care avem responsabilități publice, trebuie să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem, chiar și în cadrul unor evenimente private”, a mai spus șeful PSD.

Grindeanu a mai spus că nu vrea să caute explicații și să minimalizeze reacțiile.

„În calitate de lider PSD, regret percepția creată în rândul românilor care au resimțit puternic măsurile de austeritate din ultimul an. Consider că avem obligația să demonstrăm, prin ceea ce facem, că am înțeles acest lucru. Responsabilitatea noastră este să ne concentrăm pe ceea ce așteaptă oamenii: venituri mai bune, locuri de muncă și o economie care să repornească. Iar românii trebuie să vadă această preocupare nu doar în declarațiile noastre, ci mai ales în faptele noastre”, a conchis Sorin Grindeanu.