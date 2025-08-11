Lider UDMR, despre eventuala ieșire a PSD de la guvernare: Asta ne-ar mai lipsi acum

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR) consideră că este obligatoriu ca actuala formulă de guvernare să se păstreze, subliniind că în actualul context, unul foarte greu, trebuie luate decizii în comun pentru țară, nu pentru un partid.

De asemenea, el speră ca social-democrații să rămână în coaliție: „Asta ne-ar mai lipsi acum, în contextul în care suntem cu acest deficit”.

„Este obligatoriu să mergem mai departe, acum, sigur, vorbesc din partea UDMR, pentru că nu pot să vorbesc din partea celorlalți. Într-o coaliție cu patru formațiuni și grupul minorităților naționale, întotdeauna, și de aici încolo vor fi, nu există, nu cred că undeva în lume există o coaliție în care patru partide se înțeleg în toate. Nu, nu se poate acest lucru, pur și simplu programul lor electoral diferă, programul diferă de la un partid la altul, dar trebuie discutat, trebuie dezbătut. Și eu sper, cât mai rapid, că aceste ședințe de coaliție se vor ține, pentru că, până la urmă, deciziile trebuie luate și deciziile se iau pentru țară, nu pentru un partid. Este un context și un an foarte greu și o perioadă foarte grea în care trebuie să luăm decizii în comun. Așa este corect și trebuie să ne informăm unii pe alții și trebuie să dezbatem, chiar dacă nu ne place”, a declarat Cseke Attila luni seară, la Antena 3, potrivit Agerpres.

În context, el a fost întrebat despre faptul că PSD „nu a dat jos de pe masă” opțiunea de a ieși de la guvernare.

„Eu sper că nu se va întâmpla, asta ne-ar mai lipsi acum, în contextul în care suntem cu acest deficit de care, evident, nu ne bucurăm, dar pe care trebuie să-l gestionăm. Și, din ceea ce văd eu, nu vorbim de o chestiune de o săptămână, de o lună, avem o perioadă foarte grea în fața noastră care înseamnă anul acesta și, probabil, mare parte din anul următor. Adică, aici nu suntem… cu pachetul 2 o să rezolvăm toate problemele României, o să punem punct la privilegii și o să avem bani la bugetul de stat. O să rezolvăm puncte importante care trebuie rezolvate, care trebuie să aducă dreptate și justețe, dar sunt multe alte lucruri care mai trebuie făcute. Noi ne-am angajat, ca și țară, să reducem deficitul, în fiecare an cu un procent foarte însemnat, în următorii șase-șapte ani. Aceste lucruri, dacă le faci anul acesta, anul următor, îți dau o perspectivă pentru perioada care urmează după aceea, eu sper undeva în partea a doua a anului viitor, ca să putem ca măsurile să nu fie atât de contondente și atât de dure. Să se iasă și măsuri care vin sprijinul tuturor, inclusiv pe partea de investiții”, a mai spus mninistrul Cseke Attila.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, anterior în cursul zilei de luni, că social-democrații au mai multe condiții pentru a reveni la ședințele coaliției, inclusiv „adoptarea unui pachet de eliminare a privilegiilor”, problemă ce trebuie rezolvată înainte de discuţiile pentru cel de-al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului. Declarațiile au fost făcute la finalul ședinței Biroului Permanent al PSD, care a durat aproximativ două ore și jumătate.

Principalele condiții puse de PSD, potrivit lui Grindeanu:

„ PSD condiționează participarea la ședințele coaliției de adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor (pensii speciale, reduceri de agenții, reducerea nr. membri CA).

PSD condiționează participarea la ședințele coaliției de adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor (pensii speciale, reduceri de agenții, reducerea nr. membri CA). Când aceste lucruri vor fi adoptate, PSD revine la ședințele coaliției.

⁠Solicităm întâlniri cu Ministerul de Finanțe pentru a vedea o execuție la zi a bugetului de stat și pentru a discuta rectificarea de buget. Trebuie să vorbim de continuarea investițiilor mari și mici.

Odată ce aceste lucruri vor continua, vom trece la etapa pachetului numărului trei: sănătate, educație, măsuri fiscale și măsuri pentru relansarea economiei. Astea sunt condițiile PSD.

Tot legat de buget, trebuie să discutăm despre ce înseamnă măsuri care, din perspectiva noastră, ar trebui regândite pe zona de educație.”

Tot luni, purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a spus, într-un dialog cu HotNews, că dacă PSD își dorește cu adevărat adoptarea cât mai rapidă a măsurilor pentru reducerea cheltuielilor statului, atunci formațiunea social-democrată ar trebui să participe la ședințele coaliției, nu să le boicoteze: „Instrumentul cel mai potrivit pentru asta este să ne întâlnim și să cădem cât mai repede de acord asupra textului pachetului 2”.

Seidler a spus că după ședința de luni a PSD a înțeles că social-democrații își doresc adoptarea cât mai rapidă a pachetului 2 de măsuri fiscale, care include reducerea cheltuielilor statului.

Citește și Replica USR, după ce PSD a decis să nu mai participe la ședințele coaliției

El a precizat că s-ar putea ajunge la un acord în coaliție asupra pachetului 2 de măsuri „dacă suntem cu toții în jurul mesei”: „Sigur, putem și fiecare să trimitem câte un text și să purtăm discuția prin email. Dar merge mai repede dacă suntem cu toții în același loc”.

Sorin Grindeanu le-a transmis liderilor PSD luni că până nu se decide în coaliție pachetul de reducere a administrației centrale și eliminarea privilegiilor, partidul nu va mai discuta alte măsuri în coaliție. O măsură așteptată în coaliție este, de exemplu, numirea de prefecți și subprefecți, conform surselor HotNews.