Liderii coaliției, prima ședință, în această seară, după ce Nicușor Dan le-a cerut să nu se mai atace

Liderii coaliției se întâlnesc din nou, miercuri, de la ora 18:00, ca să discute din nou despre reforma administrației locale care trebuie să fie finalizată luni, așa cum au convenit cu președintele Nicușor Dan.

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR se întâlnesc la Palatul Victoria ca să vorbească despre tăierile din administrația locală, care ar fi trebuit să facă parte din pachetul de măsuri pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea săptămâna trecută, dar a fost amânat.

Este prima întâlnire a liderilor după ce au fost convocați de președintele Nicușor Dan într-o ședință în care șeful statului le-a cerut să nu se mai atace și să finalizeze reforma administrației locale până pe 15 septembrie.

În continuare, nu există consens pe tăierile din primării și consilii județene. PSD susține că ar trebui să fie reduse cheltuielile, lăsând primarii să decidă unde vor tăia bugetul. Pe de altă parte, premierul Bolojan cere o reducere de 10% a posturilor ocupate, adică concedierea a 13.000 de angajați.

La ultima ședință a coaliției în care au fost discutate tăierile din primării și Consilii Județene, Ilie Bolojan a amenințat cu demisia.

„Se centralizează informații din toată țara”

Săptămâna trecută, după discuțiile de la Cotroceni a fost înființat și un grup tehnic care să se ocupe de centralizarea datelor venite din teritoriu cu privire la numărul de angajați din fiecare unitate administrativ-teritorială. Din grup fac parte vicepremierul PSD, Marian Neacșu, vicepremierul PNL, Cătălin Predoiu, secretarul general adjuct al Guvernului, Dan Reșitnec din partea USR și Cseke Attila, ministrul UDMR al Dezvoltării.

Marian Neacșu a declarat marți la Parlament, că centralizarea datelor din țară a început la ministerul Dezvoltării.

„În momentul ăsta se centralizează informații din toată țara la ministerul Dezvoltării. Am văzut un material preliminar pe care ministrul Cseke mi l-a trimis în care este o radiografie foarte clară a situației personalului din toate localitățile din țară”, a declarat vicepremierul PSD.

El a explicat și că forma finală a proiectului reformei administrației locale va fi rediscutată și reanalizată.

„Dacă vreți opinia mea, ar trebui să fie vorba de o reducere a cheltuielilor cu salariile nu de o reducere intrinsecă a numărului de posturi că asta nu aduce nimic”, subliniază Neacșu.

Tensiunile din coaliție

Chiar și după ce Nicușor Dan le-a cerut să nu se mai atace, tensiunile din coaliție continuă să existe. La doar câteva zile după întâlnirea de la Cotroceni, în timpul dezbaterilor celor patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, Sorin Grindeanu îl critica de la tribună pe Ilie Bolojan.

El i-a transmis premierului că PSD nu va guverna „cu pistolul la tâmplă” și că România nu are nevoie de austeritate extremă.

„România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind. Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini! Dacă reduci totul la cifre reci și concedieri, vei avea în final mai puțină economie și mai multă suferință. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România în recesiune”, a afirmat Grindeanu, făcând referire la măsurile fiscale adoptate de premierul Bolojan.

„Nu merge cu ultimatumuri şi ameninţări în faţa PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă. Vom continua să spunem că România are nevoie de o direcţie clară, indiferent cât deranjează. Nu ne speriem şi nu ne lăsăm şantajaţi!”, a continuat liderul PSD.