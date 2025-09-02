Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Termenul agreat de Nicușor Dan cu liderii coaliției pentru un consens pe tăierile din administrație. Ce le-a cerut președintele

Întâlnirea lui Nicușor Dan cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, prima de la instalarea Guvernului Bolojan, a durat aproape trei ore.

Discuțiile de marți au fost convocate de președinte în contextul tensiunilor din coaliție care au dus la blocarea proiectului privind reforma administrației. Chiar înainte de discuțiile de la Cotroceni, Ilie Bolojan a prezentat, într-o conferință de presă la guvern, situația posturilor din administrația locală și simulările pentru reducerile de personal.

„Președintele ne-a cerut să nu ne mai atacăm”

Conform surselor HotNews, discuțiile liderilor coaliției cu președintele Nicușor Dan s-au centrat pe reforma administrației publice. Liderii partidelor din guvern și președintele au agreat un termen două săptămâni, până la jumătatea lunii septembrie, să cadă de acord asupra tăierilor din administrația locală, au declarat pentru HotNews surse participante la discuții.

Aceleași surse spun să s-a decis să fie format un grup de lucru din care să facă parte vicepremierii Cătălin Predoiu și Marian Neacșu și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, pentru a se ajunge la o formulă de calcul care să fie aplicată pentru toate primăriile atunci când se fac disponibilizările.

De asemenea, PSD i-a lăsat lui Nicușor Dan un document cu cerințele lor pentru reforma administrației locale. Partidul condus de Sorin Grindeanu ar vrea ca reforma să nu fie făcută de la centru, și să lase primarii să decidă dacă taie posturi sau aplică alte măsuri pentr a se ajunge la reducerea cheltuielilor.

La întâlnirea cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, Nicușor Dan a făcut un calcul al impactului bugetar pe care îl implică tăierea a aproape 13.000 de posturi din administrația locală, iar rezultatul a fost de 1,4 miliarde de lei, au declarat pentru HotNews surse particpate la discuții.

Sursele HotNews au mai spus că cerința lui Nicușor Dan către liderii coaliției de guvernare a fost să nu se mai atace.

Potrivit surselor HotNews, nu a fost abordat subiectul șefilor serviciilor de informații.

Membrii Guvernului au adoptat, vineri, cinci dintre cele șase proiecte de lege din pachetul 2. Cel de-al șaselea, care se referă la reforma administrației publice locale și centrale, a fost rediscutat duminică în cadrul coaliției, însă partidele nu s-au pus de acord astfel că proiectul a fost amânat cu încă două săptămâni.

În ședința de duminică, premierul a amenințat cu demisia. Luni seară, Ilie Bolojan a mers în fața plenului reunit al Parlamentului pentru a angaja răspunderea Guvernului pe cele cinci proiecte de legi.

Întrebat, marți, în conferința de presă, dacă le-a transmis liderilor coaliției că va demisiona în situaţia în care nu se va ajunge la un acord privind reducerile de cheltuieli din administraţia publică, proiect contestat de PSD, Bolojan a răspuns: „Le-am transmis că am avut o înţelegere, că avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate. Nu era mare înghesuială pentru funcţia de premier când s-a format Guvernul României, iar ca să poţi să o exerciţi, componenta de reducere de cheltuieli, inclusiv în administraţie, şi solidaritatea guvernamentală sunt lucruri importante. Este evident că, dacă aceste lucruri sunt menţinute, stabilitatea politică este un lucru important şi trebuie ţinut cont de ele. Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, adică să ne respectăm înţelegerile şi să facem ceea ce trebuie pentru România, înseamnă că e greu să-ţi exerciţi această poziţie, altfel ocupi un post fără să îl pui în valoare pentru comunitate sau pentru ţară”.