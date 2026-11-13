Liderii ECR vor urmări protestul AUR de la Parlament, anunță partidul lui George Simion

Președintele Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), Adam Bielan, și secretarul general, Antonio Giordano, vin la București pentru a participa la „Forum Europa”, un eveniment organizat de AUR la Palatul Parlamentului, ocazie cu care vor observa și manifestația anunțată pentru susținerea lui Călin Georgescu, a precizat formațiunea politică.

Vizita celor doi lideri ai familiei politice europene din care face parte partidul este prezentată de AUR drept un gest de susținere politică pentru liderul AUR, George Simion, care deține și funcția de vicepreședinte al ECR.

„Forum Europa” va reuni la Palatul Parlamentului delegați ai unor formațiuni „conservatoare și suveraniste” din mai multe state europene, au precizat reprezentații AUR, într-un comunicare de presă, despre evenimentul care se va desfășura în perioada 13-15 noiembrie.

Din familia politică a ECR fac parte, printre altele, partidul premierului italian Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, și formațiunea poloneză Lege și Justiție (PiS), care l-a susținut în alegeri pe președintele polonez, Karol Nawrocki.

Conform organizatorilor, conferința AUR este gândită ca o replică la evenimentul „Eurosfat”, desfășurat în aceeași perioadă în Capitală, la care este anunțată prezența președintelui Nicușor Dan și a fostului premier belgian Guy Verhofstadt, cel din urmă urmând să își lanseze volumul „Înfrângerea trumpismului”.

„În contrapondere, reuniunea organizată de AUR aduce în prim-plan viziunea conservatoare și suveranistă asupra viitorului Uniunii Europene, cu accent pe identitatea națională, suveranitatea statelor membre și cooperarea dintre națiuni”, a transmis partidul condus de George Simion.

Liderii ECR vor „observa” protestul AUR

Programul vizitei lui Bielan și Giordano include, potrivit sursei citate, și observarea protestului anunțat pentru sâmbătă, 14 noiembrie, începând cu ora 14:00, în Parcul Izvor, din fața Palatului Parlamentului.

Protestul nu este autorizat de către Primăria Capitalei. Edilul Ciprian Ciucu a susținut joi că nu nu a primit nicio cerere de avizare a manifestației.

El a precizat că autorizarea manifestațiilor nu se dispune în mod arbitrar de către primarul general, ci de către o comisie specializată.

Totuși, Ciucu a spus că i s-a adus la cunoștință că pe rețelele de socializare circulă îndemnuri la proteste violente, iar de acest lucru trebuie ținut seama, precum și de faptul că, tot sâmbătă, jandarmii vor trebui să supravegheze și meciul de fotbal dintre Polonia și România, din Liga Națiunilor.

„Ştiu că e un meci foarte important. Până acum, s-a cerut avizarea unor evenimente culturale, nu protest, din câte am înţeles, și acești specialiști au spus că au identificat pe reţele de socializare fel şi fel de îndemnuri la proteste violente. Şi ei fac aceste recomandări, comisia ia decizii, în baza acestor recomandări. Deci nu primarul ia decizia. Dacă ar fi decizia mea, nu aş fugi de ea şi ar fi foarte simplă, dar o comisie din specialişti evaluează foarte clar care este situaţia, pentru că nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa. Nu vrem acest lucru, cred”, a spus prim-vicepreședintele PNL.

Acuzațiile lui George Simion

George Simion l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că a intervenit la Primăria Capitalei pentru blocarea protestului AUR, fără să prezinte dovezi, potrivit TVR Info.

Șeful statului a negat ferm acuzațiile într-oconferință de presă la Dublin.

Protestul AUR este programat să aibă loc sâmbtă, când se va disputa șiu meciul de fotbal România-Polonia, la care sunt așteptați aproximativ 3000 de ultraşi polonezi.

Lideru AUR a anunțat joi pe Facebook că un protest „față de atacul la libertatea adunărilor publice dat de Ciprian Ciucu” va avea loc sâmbătă la ora 10:00 în fața Primăriei Capitalei.

De asemenea, a precizat că „circa 100 de parlamentari, europarlamentari și diplomați, inclusiv americani, vor observa sâmbătă la București dacă libertatea de exprimare este respectată în România”, apoi și-a îndemnat urmăritorii să vină la protestul pentru susținerea lui Călin Georgescu cu steagul României și să fie pașnici la manifestația de sâmbătă.