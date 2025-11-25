Sari direct la conținut
Liderii europeni vor sancțiuni mai dure împotriva Rusiei / Von der Leyen: „Presiunea rămâne singurul limbaj la care Rusia răspunde”

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Sursă foto: FREDERICK FLORIN / AFP / Profimedia

Liderii statelor europene care sprijină Ucraina, așa-numita „Coaliție de Voință”, au insistat marți, într-o videoconferință cu secretarul de stat american Marco Rubio, să mențină presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform Reuters

„Deoarece presiunea rămâne singurul limbaj la care Rusia răspunde, o vom intensifica în continuare până când va exista o disponibilitate reală de a se angaja pe un drum credibil către pace”, a scris ea pe X.

Ea a spus că această coaliție va continua să sprijine Ucraina și că un punct central în negocieri îl reprezintă finanțarea Ucrainei, inclusiv prin utilizarea activelor suverane rusești înghețate.

Premierul britanic a găzduit o reuniune în format virtual a „Coaliției de Voință”, la care au participat inclusiv președintele ucrainean, șeful diplomației americane și secretarul general al NATO, scriu Reuters, CBS și The Guardian.

Casa Albă susține că s-au făcut „progrese uriașe” pentru soluționarea războiului din Ucraina, dar că încă sunt necesare „discuții suplimentare” între părți pentru a fi lămurite „detalii delicate, dar nu insurmontabile”

Donald Trump a spus că se va întâlni cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin „numai atunci când acordul pentru încheierea acestui război va fi final sau în etapele sale finale”.

