Liderii G7, între care și Trump, își afirmă „sprijinul neclintit pentru Ucraina”

Liderii țărilor G7, inclusiv președintele SUA Donald Trump, și-au afirmat „sprijinul neclintit pentru Ucraina în apărarea integrității sale teritoriale și a dreptului său de a exista”, într-o declarație publicată marți, cu ocazia împlinirii a patru ani de la declanșarea de către Rusia a invaziei pe scară largă în Ucraina.

„Ne exprimăm sprijinul continuu pentru eforturile președintelui Trump de a atinge aceste obiective prin lansarea unui proces de pace și făcând ca părțile să se angajeze în discuții directe. Europa are un rol de prim-plan de jucat în acest proces, împreună cu alți parteneri”, declară șefii de stat și de guvern din cadrul G7, grup ce reunește șapte dintre cele mai avansate economii ale lumii, și anume Statele Unite, Franța, Marea Britanie, Germania, Italia, Canada și Japonia, relatează agenția France Presse.

Este prima declarație comună a G7 cu privire la Ucraina la nivel de lideri de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în urmă cu un an, subliniază Franța, care prezidează în acest an reuniunea G7.