Liderii străini îl felicită pe Donald Trump la preluarea mandatului de președinte al SUA / Mesajul lui Zelenski

Liderii politici străini l-au felicitat luni seară pe Donald Trump pentru preluarea mandatului de președinte al Statelor Unite și și-au exprimat speranța că vor coopera eficient cu liderul de la Casa Albă pentru depășirea provocărilor importante ale lumii actuale, notează agențiile France Presse, Reuters și Agerpres.

„Timp de secole, relația dintre națiunile noastre a fost una de colaborare, cooperare și parteneriat durabil. Împreună, am apărat lumea de tiranie și am lucrat pentru securitate și prosperitate comună. Cu afecțiunea îndelungată a președintelui Trump și legăturile istorice cu Regatul Unit, știu că prietenia profundă va continua”, a declarat premierul britanic Keir Starmer.

Potrivit Palatului Buckingham, regele Charles al III-lea i-a trimis un mesaj personal de felicitare președintelui Trump cu ocazia învestirii sale în funcție, evidențiind relația specială de durată între SUA și Regatul Unit.

Premierul canadian în exercițiu, Justin Trudeau, l-a felicitat pe Trump, apreciind că parteneriatul economic dintre Canada și SUA este cel mai de succes din întreaga lume. „Avem șansa de a lucra din nou împreună și de a crea mai multe locuri de muncă și prosperitate pentru ambele țări”, a afirmat Trudeau.

Uniunea Europeană speră într-o „colaborare strânsă” cu noul președinte al SUA, Donald Trump, în fața „provocărilor mondiale”, a declarat luni seară președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a evocat în acest context „forța durabilă a parteneriatului transatlantic”.

„Cele mai sincere felicitări, președinte Donald Trump, pentru mandatul dumneavoastră în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite”, a scris Ursula von der Leyen pe platforma X. „UE speră să lucreze în colaborare strânsă cu dumneavoastră pentru a depăși provocările mondiale. Împreună, societățile noastre pot atinge o mai mare prosperitate și consolida securitatea lor comună”, a adăugat șefa executivului comunitar.

Cancelarul german Olaf Scholz a spus că dorește în timpul mandatului președintelui Trump continuarea „bunelor relații transatlantice” cu SUA, „aliatul cel mai apropiat” al Germaniei.

„Statele Unite sunt aliatul nostru cel mai apropiat și politica noastră este de a întreține întotdeauna relații transatlantice bune. UE, ce are 27 de membri și peste 400 de milioane de persoane, este o uniune puternică”, a scris Scholz pe platforma X.

La rândul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a felicitat pe noul președinte american Donald Trump, promițându-i „cele mai frumoase zile” ale relațiilor dintre cele două țări în anii care vin.

„Întrucât domnul Trump a spus în mod repetat că va pune capăt războiului Rusia-Ucraina, noi, Turcia, vom face tot ce este necesar în această privință. Trebuie să rezolvăm această problemă cât mai curând posibil. Această chestiune va fi pe agenda discuțiilor noastre cu domnul Trump și vom lua măsuri în consecință. Doresc ca al doilea mandat al domnului Trump să aducă bine pentru întreaga omenire”, a transmis președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Șeful guvernului indian, Narendra Modi, l-a felicitat și el pe „dragul său amic” Donald Trump, exprimându-și speranța într-o cooperare strânsă între Washington și New Delhi.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a felicitat la rândul său pe preşedintele american Donald Trump şi a declarat că învestirea republicanului este „o zi a schimbării şi, de asemenea, o zi a păcii pentru rezolvarea multor probleme şi provocări globale”.

„Preşedintele Trump dă mereu dovadă de hotărâre, iar politica de pace prin forţă pe care a anunţat-o este o oportunitate de a consolida leadershipul american şi de a obţine o pace durabilă şi justă, care este prioritatea principală”, a scris Volodimir Zelenski luni seară pe contul său de X, potrivit agențiilor EFE și Agerpres.

Preşedintele ucrainean a adăugat că „acest secol este făurit acum” şi a cerut „să lucrăm împreună pentru a ne asigura că acesta este un secol mare şi de succes pentru democraţii şi nu pentru cei care vor să eşuăm”.

Zelenski i-a urat „succes” lui Trump şi şi-a exprimat dorinţa de a stabili „o cooperare activă şi reciproc avantajoasă” cu administraţia sa.

„Suntem mai puternici împreună şi putem oferi mai multă securitate, stabilitate şi creştere economică lumii şi celor două naţiuni”, şi-a încheiat Zelenski mesajul.

