Liderii Triunghiului de la Weimar, mesaj comun de susținere pentru Republica Moldova, după alegeri. Ei denunță „ingerințele fără precedent ale Rusiei”

Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk au transmis luni, după alegerile parlamentare din Republica Moldova, câștigate de partidul președintei Maia Sandu, un mesaj comun în care îi felicită pe alegători și în care își reafirmă angajamentul de „a continua sprijinirea dezvoltării democratice, a reformelor și a creșterii economice a Moldovei, în special pe drumul său către Uniunea Europeană”.

„Noi, liderii Triunghiului de la Weimar, am urmărit cu atenție alegerile parlamentare care au avut loc în Republica Moldova pe 28 septembrie. Felicităm poporul moldovean pentru angajamentul său față de democrație într-un moment de răscruce esențial”, spun Macron, Merz și Tusk, în mesajul lor comun.

„Conform rezultatelor preliminare ale alegerilor, cetățenii moldoveni și-au exprimat cu fermitate voința de a adera la Uniunea Europeană”, adaugă ei.

„Apreciem societatea moldovenească și autoritățile competente pentru desfășurarea pașnică a scrutinului, în pofida ingerințelor fără precedent ale Rusiei, inclusiv prin scheme de cumpărare a voturilor și dezinformare”, mai afirmă Macron, Merz și Tusk, conform cărora „alegătorii moldoveni au demonstrat încă o dată că nu vor permite ca viitorul lor în pace și libertate să le fie răpit”.

„Ne reafirmăm angajamentul de a continua sprijinirea dezvoltării democratice, a reformelor și a creșterii economice a Moldovei, precum și consolidarea rezilienței acesteia, în special pe drumul său către Uniunea Europeană. UE și Moldova au un viitor comun”, conchide cei trei lideri europeni.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea proeuropeană a președintei Maia Sandu, a câștigat alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, obținând mai bine de jumătate din voturile exprimate.

Conform rezultatelor anunțate luni de Comisia Electorală Centrală (CEC), PAS a obținut 50,20% din totalul voturilor valabil exprimate.

Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei („Blocul patriotic”), al cărui lider este fostul președinte socialist Igor Dodon, s-a clasat pe locul al doilea, la mare distanță de PAS, cu 24,17%.

Pe poziția a treia s-a clasat Blocul Electoral „Alternativa” al primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a obținut 7,96% din voturi.

Renato Usatâi, fostul primar al orașului Bălți, a intrat în parlament cu formațiunea lui „Partidul Nostru” – 6,2%. Ultimul partid care a depășit pragul electoral este Partidul Politic „Democrația Acasă” (PPDA), condus de Vasile Costiuc (5,62%).