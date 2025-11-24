Liderii UE s-au întâlnit luni pentru a discuta despre planul de pace pentru Ucraina. Nicușor Dan participă prin videoconferință

Liderii UE la summitul din 17 octombrie, care l-a avut invitat pe Volodimir Zelenski. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Aliații europeni ai Ucrainei au declarat că nu au fost implicați în elaborarea planului inițial, de 28 de puncte, și au criticat dur mai multe propuneri, înainte de a veni cu o contrapropunere, scrie Reuters.

Liderii UE s-au reunit luni pentru a discuta despre Ucraina, în marja summitului UE-Uniunea Africană din Luanda, a declarat un purtător de cuvânt al președintelui Consiliului European, Antonio Costa.

Liderii care nu sunt prezenți la summit au fost invitați să participe prin videoconferință, a precizat purtătorul de cuvânt.

Nicușor Dan participă în format de videoconferință, la Reuniunea informală a liderilor UE privind Ucraina, a anunțat președinția.

Aliații europeni ai Ucrainei au declarat că nu au fost implicați în elaborarea planului inițial, de 28 de puncte, și au criticat dur mai multe propuneri, inclusiv cele privind controlul teritoriilor, cele privind garanțiile de securitate sau reducerea armatei ucrainene.

Aceștia au prezentat ulterior o contrapropunere care ar atenua unele dintre concesii teritoriale propuse și ar include o garanție de securitate în stil NATO din partea Statelor Unite pentru Ucraina, în cazul în care aceasta ar fi atacată.

O poziție unită și coordonată a Uniunii Europene este esențială pentru a asigura un „rezultat pozitiv” al negocierilor privind încetarea războiului din Ucraina, a declarat luni președintele Consiliului European, Antonio Costa, după ce a discutat cu președintele ucrainean Volodymir Zelenski.

„Am discutat cu Zelenski înaintea reuniunii informale a liderilor UE de astăzi dimineață privind eforturile de pace în Ucraina, pentru a afla evaluarea sa asupra situației. O poziție unitară și coordonată a UE este esențială pentru a asigura un rezultat bun al negocierilor de pace – atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa”, a scris Costa pe X.