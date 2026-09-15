Liderul care îi promite sprijin neclintit „dragului prieten” Vladimir Putin

Phenianul promite „sprijinul său neclintit” aliatului său rus în „războiul său sfânt” împotriva Ucrainei, a declarat liderul nord-coreean Kim Jong Un într-o scrisoare adresată președintelui Vladimir Putin, a raportat marți presa oficială din Phenian, citată de AFP și Agerpres.

„Ferm convins de victoria Federației Ruse în actualul război sfânt pentru apărarea intereselor de securitate ale țării și a justiției internaționale, îți promit sprijinul meu neclintit ție, dragul meu prieten, și poporului rus frate”, a scris Kim Jong Un în această scrisoare, potrivit agenției de stat KCNA de la Phenian.

„Voința mea și cea a guvernului Republicii Populare Democrate Coreene sunt ferme și fără umbră de îndoială: dorim să extindem și să aprofundăm în mod cuprinzător activitatea comună cu Federația Rusă”, a adăugat el.

Moscova și Phenianul au încheiat un acord de apărare în 2024, iar mii de soldați nord-coreeni au participat la luptele împotriva forțelor ucrainene în regiunea rusă Kursk în 2024-2025.

Kim Jong Un întâmpinând soldații care s-au întors acasă după ce au luptat de partea Rusiei în Ucraina, FOTO: STR / AFP / Profimedia

Ucraina, îngrijorată că mii de soldați nord-coreeni vor fi trimiși din nou să lupte de partea Rusiei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luna trecută că Coreea de Nord intenționează să desfășoare din nou între 30.000 și 50.000 de soldați pe teritoriul rus, fără a preciza de unde deține aceste cifre, și că aceasta a furnizat rachete balistice armatei ruse.

Banca centrală sud-coreeană a estimat în iulie că economia Coreei de Nord a crescut cu peste 3% în 2025, citând ca „motor important” cooperarea cu Moscova care aduce țării valută străină, tehnologii militare și ajutoare financiare, energetice și alimentare importante.

Un alt semn al acestei apropieri între Rusia și Coreea de Nord este că acestea au inaugurat la începutul lunii septembrie prima lor legătură rutieră, sub forma unui pod peste fluviul Tumen, care traversează scurta lor frontieră comună.

Construcţia noului pod, care a făcut obiectul discuţiilor timp de ani de zile, a început în aprilie anul trecut, după ce proiectul a fost convenit în timpul unei vizite a preşedintelui Vladimir Putin în Coreea de Nord în 2024.