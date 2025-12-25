Vladimir Putin salută „intrarea eroică” a soldaților nord-coreeni în Kursk, într-un mesaj de Anul Nou către Kim Jong-un: „O prietenie invincibilă”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, participă la summitul informal al liderilor Comunității Statelor Independente (CSI), la Sankt Petersburg, pe 21 decembrie 2025. FOTO: Alexander KAZAKOV / AFP / Profimedia

Vladimir Putin a lăudat „prietenia invincibilă” dintre Rusia şi Coreea de Nord, care s-au apropiat pe fondul războiului din Ucraina, într-o scrisoare de felicitare adresată liderului Kim Jong Un, a relatat joi agenţia oficială nord-coreeană, conform News.ro. Coreea de Nord nu sărbătorește Crăciunul, iar data 24 decembrie este sărbătoare legală, marcând ziua de naștere a lui Kim Jong-suk, bunica lui Kim Jong-un și prima soție a lui Kim Il-sung, dictatorul fondator al Coreei de Nord. Potrivit agenției EFE, mesajul a fost transmis cu ocazia Anului Nou.

Preşedintele rus afirmă că participarea soldaţilor nord-coreeni la efortul de război al Moscovei în Ucraina dovedeşte „fraternitatea militantă” dintre cele două state, în scrisoarea primită săptămâna trecută de Phenian.

„Intrarea eroică a soldaţilor Armatei Populare Coreene în luptele pentru eliberarea regiunii Kursk de ocupanţi şi activităţile ulterioare ale inginerilor coreeni pe teritoriul rus au dovedit în mod clar această prietenie invincibilă”, a scris Putin, potrivit agenţiei oficiale de presă KCNA.

Implicarea Coreei de Nord în războiul din Ucraina

Legăturile solide dintre Phenian şi Moscova „vor contribui la stabilirea unei ordini juste într-o lume multipolară”, a adăugat preşedintele rus.

Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Rusiei, furnizând soldaţi pentru a respinge avansul ucrainean în regiunea Kursk.

Cele două ţări sunt legate printr-un acord de apărare reciprocă semnat în 2024, cu ocazia unei vizite a lui Vladimir Putin în Coreea de Nord.

Serviciile de informaţii sud-coreene estimează că aproximativ 10.000 de soldaţi din nord au participat la războiul împotriva Ucrainei şi că 2.000 dintre ei au murit.

Abia în aprilie, Coreea de Nord a confirmat că a trimis trupe pentru a sprijini războiul dus de Rusia în Ucraina şi a recunoscut că soldaţii săi au fost ucişi în luptă.

Putin renunță din nou la discursul despre starea națiunii. A mai făcut-o o singură dată, în 2022

Separat, Kremlinul a anunțat joi că Putin nu va susține discursul său despre starea națiunii în acest an, un discurs impus de Constituție, care a fost anulat o singură dată, în 2022, anul în care Rusia a invadat Ucraina, notează agenția de știri EFE, conform Agerpres.

„Nu va exista un discurs despre starea națiunii în acest an”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, presei locale.

Potrivit lui Peskov, intervenția în camerele reunite ale parlamentului rus „va avea loc la momentul potrivit”.

„Este o decizie a șefului statului, dat fiind că este discursul său (…). Acesta va avea loc imediat ce președintele va considera necesar, atât din punct de vedere al conținutului, cât și al programului său de lucru”, a adăugat el.

Putin nu a anulat niciodată acest discurs înainte de război și nici măcar în timpul pandemiei de coronavirus din 2020 și 2021.

Prima dată când Putin nu și-a mai ținut discursul a fost în 2022, în primul an al invadării Ucrainei, în mijlocul contraofensivei armatei ucrainene, care a alungat trupele ruse din vaste teritorii din regiunile Harkov și Herson.

Conform Constituției, șeful statului trebuie să se adreseze ambelor camere ale parlamentului în fiecare an pentru a le pune la curent cu privire la gestionarea statului, programele sociale și economice și planurile pentru anul următor.

În prezent, economia în declin a Rusiei, avansul lent al forțelor rusești în Ucraina și perspectivele slabe pentru un acord de pace ar putea fi motivele pentru care Putin a amânat din nou discursul în fața Adunării Federale.

În schimb, Putin a organizat conferința de presă tradițională săptămâna trecută și a răspuns, de asemenea, la întrebările cetățenilor ruși.