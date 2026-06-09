Liderul deputaţilor PNL, despre guvernul lui Eugen Tomac: „Nu credem că va trece de votul Parlamentului”

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a declarat marți că Guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac este unul „infiltrat” și „controlat” de PSD și nu crede că va trece de votul Parlamentului, notează Agerpres.

„Singurul partid care i-a impus condiții lui Eugen Tomac e PSD, prin urmare, dacă ar trece de testul votului, acest Guvern ar avea o amprentă extrem de clară a PSD. E vorba de un Guvern infiltrat de PSD și controlat de PSD, cu singurul obiectiv politic de a salva PSD de răspunderea formală a guvernării”, a scris Andronache într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui Andronache, „controlul exercitat de PSD asupra programului și a formulei de guvernare va fi trăsătura definitorie a acestui guvern”.

„Nu credem că acest guvern va trece de votul Parlamentului”, a continuat Andronache.

Și prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu s-a adresat, luni seară, premierului desemnat Eugen Tomac, afirmând că are „niște semne de întrebare destul de mari” legate de lista miniștrilor propuși de acesta, pe care o cataloghează „cusută cu ață alb-fosforescentă”.

Eugen Tomac a răspuns marți criticilor privind „oamenii PSD” din viitorul guvern. Premierul desemnat a spus că a încercat să găsească „un compromis rezonabil” pentru structura Guvernului pe care îl conduce, după ce a văzut „exigenţele partidelor pro-occidentale”.

Tomac a mai susținut că „trebuie să fim raţionali şi trebuie să înţelegem un lucru elementar: că în momentul de faţă avem nevoie de un guvern învestit cu puteri depline pentru a debloca activitatea statului român”.

Ce nume apar pe lista de miniștri a Guvernului Tomac

Premierul desemnat a prezentat luni seară, la Antena 3 CNN, câteva dintre numele miniștrilor care se vor regăsi în cabinetul pe care el îl va propune în fața Parlamentului.

Dintre cei deja stabiliți, Tomac i-a menționat pe consilierul prezidențial Sorin Costreie la Educaţie, ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, la Apărare, Luca Niculescu la Externe și sociologul Vladimir Ionaş la Ministerul Dezvoltării.

La Ministerul Agriculturii, Tomac a anunțat desemnarea profesorului universitar Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice (ASE) din București.

„La Ministerul Sănătății avem mai multe opțiuni, urmează ca în cursul săptămânii să stabilesc. Nici la Ministerul de Finanțe nu am stabilit”, a precizat el.

Lista Cabinetului Tomac, spusă chiar de premierul desemnat:

Consilierul prezidențial Sorin Costreie – propunere Ministerul Educaţiei și vicepremier

Ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu – propunere Ministerul Apărării

Luca Niculescu -propunere la Ministerul Afacerilor Externe

Sociologul Vladimir Ionaş – propunere Ministerul Dezvoltării

Rectorul ASE, Nicolae Istudor – propunere Ministerul Agriculturii

Secretar general adjunct în Ministerul Mediului, Teodor Dulceață – propunere la Ministerul Mediului

De asemenea, conform surselor HotNews, Eugen Tomac urmează să propună și următorii miniștri: