Liderul european care „presupune” că Zelenski va fi prezent la summitul Trump-Putin

Germania se așteaptă ca liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski, să participe la summitul de vinerea viitoare dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, a declarat cancelarul Friedrich Merz, duminică, potrivit AFP.

„Sperăm și presupunem că guvernul Ucrainei, că președintele Zelenski vor fi implicați în această întâlnire”, a spus Merz într-un interviu pentru ARD.

Un oficial al Casei Albe a declarat sâmbătă pentru Reuters că președintele Trump este deschis față de posibilitatea de a ține un summit trilateral cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski în Alaska, dar că în prezent planul prevede o discuție bilaterală cu omologul rus.

În acest weekend, Ucraina și aliații săi europeni au încercat să prezinte un front unit înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin, potrivit The New York Times.

„Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”

Liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis o declarație comună o declarație în care afirmă că „rămân angajați față de principiul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță”.

„Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, se mai arată în declarația liderilor europeni.

Președintele Ucrainei a salutat declarația, scriind câteva ore mai târziu pe rețelele sociale că le este „recunoscător tuturor celor care sunt alături de Ucraina”.

Mesajele coordonate au venit după dialogurile pe care le-a purtat Volodimir Zelenski sâmbătă cu liderii europeni. Oficiali ucraineni și europeni s-au întâlnit cu oficiali americani de top, sâmbătă, în apropiere de Londra.

Discuțiile au arătat clar că Ucraina încearcă încă o dată să își mobilizeze aliații europeni pe măsură ce Washingtonul tinde să negocieze independent o încheiere a războiului dezlănțuit de Rusia, stârnind îngrijorarea că administrația Trump va face Moscovei concesii pe care Kievul nu le poate accepta. Ucraina este determinată, totodată, să nu permită Rusiei să stabilească termenii și structura viitoarelor discuții de pace.