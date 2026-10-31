Liderul Iranului își avertizează „inamicii” din SUA și Israel. Ordinul dat armatei

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a avertizat Statele Unite și Israelul să nu reia războiul, conform unei declarații atribuite lui și publicate sâmbătă pe site-ul său.

Mojtaba Khamenei nu a fost văzut în spațiul public de când a devenit noul lider suprem al Iranului, înlocuindu-l în această poziție pe tatăl său, care a fost ucis în atacurile lansate de SUA și Israel la începutul războiului.

„Dacă inamicii lansează din nou atacuri militare sau teroriste, forțele armate ale Republicii Islamice și națiunea iraniană vor fi cele care vor stabili momentul și condițiile încheierii lor”, se arată în declarația atribuită lui Khamenei.

Potrivit presei iraniene, afirmațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri dintre Khamenei și comandanți militari de rang înalt, printre care șeful statului major al forțelor armate, Ali Abdollahi, și comandantul Gărzilor Revoluționare, Ahmad Vahidi. Este prima întâlnire dintre ei despre care scrie presa.

Ordinul lui Mojtaba Khamenei pentru armata iraniană

În comunicat scrie că Mojtaba Khamenei le-a ordonat comandanților să se asigure că „orice nivel sau tip de amenințare trebuie să primească un răspuns imediat, de impact și nelimitat geografic”.

Tot conform comunicatului, liderul suprem le-a mai ordonat comandanților să actualizeze lista de ținte a Iranului, astfel încât aceasta să includă „toate tipurile de active materiale și nemateriale aparținând inamicului americano-sionist”.

Războiul a început pe 28 februarie, când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul, care a ripostat lovind ținte din regiune.

Declarația liderului suprem vine pe fondul unor noi eforturi diplomatice pentru a evita reluarea războiului.

O delegație din Qatar a sosit vineri la Teheran pentru discuții cu oficiali iranieni, după ce Iranul a primit o scrisoare de la vicepreședintele american JD Vance. Potrivit presei iraniene, autoritățile încă nu răspunseseră scrisorii.