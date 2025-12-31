„Liderul pe care Putin nu a reușit să-l frângă”. Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația The Telegraph

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului 2025” de publicația britanică The Telegraph. „Liderul pe care Putin nu a reușit să-l frângă” este titlul pe care jurnaliștii britanici l-au dat Maiei Sandu.

„Maia Sandu este desemnată de The Telegraph Liderul Mondial al Anului, după ce a sfidat Kremlinul și a transformat Republica Moldova într-o linie de front a democrației europene. (…) Poate că este cel mai sărac șef de stat din lume. Însă, într-un an în care decența a fost supusă unor încercări constante, Maia Sandu s-a dovedit a fi cel mai puternic apărător al acesteia”, notează The Telegraph.

Publicația mai notează în acesta context că salariul Maiei Sandu este mai puțin de £1,000 lunar, lucrul despre care spunea președinta Republicii Moldova în mai multe interviuri, menționând că nu mai are economiile pe care le-a făcut când avea funcții la Banca Mondială, până a revenit în Moldova. Între 2010 și 2012, Maia Sandu a activat în calitate de consilier al Directorului Executiv la Banca Mondială, în Washington.

The Telegraph se referă la atacul informațional fără precedent al Federației Ruse în preajma alegerilor prezidențiale din anul trecut, dar și celor parlamentare din 28 septembrie curent. Pe lângă acțiuni de dezinformare, au existat mai multe scheme de corupere electorală prin așa-zisă rețeaua lui Ilan Șor, oligarh fugar, condamnat la 15 ani de închisoare pentru spălare de bani de scară largă.

Ca urmarea acțiunilor structurilor de drept din Republica Moldova, „gruparea lui Șor” a fost destructurată, iar despre retragerea sa din politică a anunțat însăși Șor, la aproape două luni după alegerile parlamentare.

În urma scrutinului parlamentar din toamna acestui an, Partidul Acțiune și Solidaritate, fondat în 2015 de Maia Sandu, a obținut 53 din 101 de mandate în Parlamentul Republicii Moldova. Campania pentru aceste alegeri a fost marcată de mai multe scandaluri și dezvăluiri, făcute în cadrul investigațiilor jurnalistice despre implicare Rusiei în finanțarea unor candidați.