Alegeri parlamentare în Republica Moldova: scandalurile și dezvăluirile care au marcat campania electorală. „Suntem pregătiți pentru orice scenariu”

Cetățenii din Republica Moldova sunt chemați la urne, duminică, 28 septembrie, pentru a vota la alegerile parlamentare, un scrutin considerat de analiști decisiv pentru parcursul european al țării. Alegerile au loc la sfârșitul unei campanii marcate de scandaluri și dezvăluiri privind finanțarea ilegală a unor partide politice, dar și tentative de cumpărare a voturilor, în timp ce autoritățile au avertizat că există posibilitatea unei interferențe ruse.

Potrivit datelor autorităților de la Chișinău, de la 1 august, Poliția a realizat peste 600 de percheziții. 273 – pentru corupere electorală și peste 300 – pentru tentative de destabilizare.

La începutul lunii septembrie, Centrul Național Anticorupție (CNA) de la Chișinău, alături de Poliția Națională, au efectuat mai multe percheziţii la Chișinău și în Găgăuzia, într-un dosar în care există suspiciuni de corupere a alegătorilor, finanţare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de iniţiativă şi a concurenţilor electorali, precum şi spălare de bani. Patru persoane au fost reţinute.

Potrivit unui videoclip publicat de CNA, oamenii legii au descins și la sediul partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, fosta bașcană a Găgăuziei, regiunea autonomă aflată sub influența Rusiei.

Irina Vlah. Foto: Stanislav Krasilnikov / Zuma Press / Profimedia

Atunci, fosta bașcană a acuzat guvernarea de la Chișinău de presiuni politice în preajma alegerilor parlamentare. Ulterior, premierul Dorin Recean a anunțat că toate conturile Irine Vlah au fost blocate ca urmare a sancțiunilor introduse de Canada în privința Irinei Vlah, candidata pentru funcția de deputat din partea Blocului Electoral Patriotic al socialiștilor, comuniștilor, “Inima Moldovei” și “Viitorul Moldovei”.

Iar în data de 17 septembrie, percheziţiile, desfăşurate de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) din Republica Moldova şi de procurorii din Bălţi, au avut loc inclusiv în capitala Chişinău şi au fost ridicaţi bani în diferite valute, documente, înscrisuri şi alte materiale relevante pentru anchetă.

În interceptări, publicate în aceeași zi de CNA, sunt menţionate salarii de „100 000 de lei de la Ilan Şor”, vizite la Moscova, „candidaţi la funcţia de primar care au primit câte 5.000 de dolari” şi „oameni supăraţi” care nu-şi pot scoate banii.

250 de percheziții într-o zi. Acuzații privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare

Luni, 22 septembrie, la începutul ultimii săptămâni de campania electorală, în Republica Moldova au fost efectuate peste 250 de percheziții, într-un dosar penal vizând pregătirea unor acțiuni de destabilizare în contextul alegerilor parlamentare de duminică.

Autoritățile au anunțat că au fost reținute 74 de persoane, unele dintre ele având legături cu forțe politice și structuri de criminalitate. Este vorba despre tineri între 19 și 40 de ani, care au fost duși la antrenamente în Serbia, coordonate de persoane din serviciile speciale rusești, așa-numitul GRU, și învățați cum să provoace violențe, susțin autoritățile de la Chișinău.

Înainte de anunțul oficial făcut de autorități cu bilanțul perchezițiilor și planurile privind „acțiuni de dezordine în masă”, liderul socialist Igor Dodon, fost președinte al țării, a declarat că s-au făcut percheziții și la lideri de organizații ale partidului său și au fost reținuți „câțiva colegi”.

Victoria Furtună, anchetată și ea

Un alt scandal legat de alegerile parlamentare a vizat-o pe Victoria Furtună, șefa Partidului „Moldova Mare”, formațiunea asociată cu oligarhul fugar Ilan Șor, ascuns la Moscova.

Victoria Furtună. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Furtună, care candidează pentru funcția de deputat, este vizată într-o anchetă penală privind domicilii false în care polițiștii din Iași au efectuat zeci de percheziții.

Fostă procuroare și fost candidat în alegerile prezidențiale de anul trecut, Furtună este acuzată că a apelat la clanul interlop Cordunenii pentru a obține un domiciliu în România, transmite Digi24, care citează surse din anchetă. Potrivit postului TV, adresa declarată de Furtună în Iași era pusă, contra-cost, la dispoziția a peste 10.000 de cetățeni moldoveni, care şi-au declarat fictiv domiciliul acolo pentru a obține documente de identitate româneşti.

În urmă cu o săptămână, Euronews cita surse din cadrul autorităților române care spuneau că Autoritatea pentru Cetățenie analizează retragerea cetățeniei românești Victoriei Furtună.

La acel moment, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a declarat pentru HotNews, că nu are informații despre acest subiect. Acum două luni, Furtună a fost inclusă de Uniunea Europeană pe lista politicienilor moldoveni sancționați pentru acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova, alături de alți lideri și membri ale partidelor asociate cu oligarhul Ilan Șor, potrivit Europa Liberă.

Dezvăluiri despre planul Rusiei

Campania electorală a fost marcată și de o serie de dezvăluiri făcute mai multe publicații. Bloomberg a publicat documente de la Kremlin care arată că Rusia a conceput un plan de a interveni în alegerile din Republica Moldova și de a submina eforturile guvernului de a menține țara pe drumul spre aderarea la Uniunea Europeană.

Strategia ce vizează mai multe direcții a fost finalizată în primăvară și coordonată direct de Kremlin. Scopul este de a submina șansele Partidului Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu la scrutinul din 28 septembrie și, în cele din urmă, de a o înlătura de la putere, potrivit Bloomberg.

Campanie pe TikTok: Peste 100.000 de conturi false șterse

Unul dintre comportamentele în acțiunile Rusiei în cadrul acestor alegeri din Republica Moldova este așa-zisul război informațional. Potrivit premierului Dorin Recean, în ultimele două luni înainte de scrutinul parlamentar au fost eliminate de Tik Tok peste 100.000 de conturi false și peste 250.000 de conturi spam. Toate făceau parte din atacul informațional asupra Moldovei.

Acest lucru a fost demonstrat în cadrul unei investigații a Ziarului de Gardă, Chișinău, în care la începutului lunii septembrie a fost dezvăluit că sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook.

Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram. Din rândul celor mai sârguincioși activiști ai rețelei Șor, a fost selectat un detașament de mercenari plătiți direct de la Moscova.

Oameni plătiți să posteze mesaje împotriva partidului pro-UE

O altă investigație a BBC a scos la iveală alte detalii despre rețea: oamenilor erau plătiți pentru a posta propagandă pro-rusă și știri false cu scopul de submina partidul pro-UE aflat la putere în Republica Moldova, PAS – al Maiei Sandu, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Banii proveneau de la Moscova, arată o investigație a

Potrivit unei anchete, efectuate cu ajutorul unui reporter sub acoperire de la Chișinău, oamenii care făceau parte din rețea erau plătiți pentru a găsi susținători ai opoziției pro-Rusia din Republica Moldova. Aceștia erau înregistrați și folosiți la un așa-zis sondaj, care s-a dovedit a fi un fake. Totul a fost făcut ilegal, în numele unei organizații inexistente. Mai mult, BBC a descoperit legături între rețeaua secretă și oligarhul moldovean Ilan Șor.

O altă acțiune a Kremlinului

Și portalul Nordnews a publicat în perioada campaniei electorale două investigații. Una dintre aceste anchete descoperă o operațiune complexă orchestrată de la Kremlin care se derulează în plină campanie electorală.

Mai exact, Eparhia de Soroca și Drochia a Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, s-a transformat în această campanie electorală, lucru pe care consultanții politici de la Moscova l-ar folosi pentru destabilizarea Republicii Moldova înainte de scrutinul parlamentar din 28 septembrie.

Potrivit surselor publicației, rețeaua este construită prin mobilizarea clericilor simpatizanți, dar și prin implicarea tinerilor și a fețelor bisericești în colectarea datelor cu caracter personal.

Sub pretextul unor „excursii religioase”, s-au desfășurat acțiuni cu tentă electorală, completate de campanii de dezinformare pe rețelele de socializare.

O altă investigație a Nordnews scoate la iveală implicarea în deturnarea votului la alegerile parlamentare din Republica Moldova a așa-zisei organizații „Evrazia”, fondată de oligarhul Ilan Șor, ascuns la Moscova.

Mai exact, jurnaliștii s-au infiltrat în rândurile acesteia și au documentat timp de cinci luni, sub acoperire, cum oameni de la Moscova instruiesc online tineri despre cum să facă sondaje false, cum se plătesc bani pentru influențarea alegerilor, dar și cum este finanțat ilegal partidul „Moldova Mare” al fostei procuroare anticorupție Victoria Furtună.

Ce spun autoritățile de la Chișinău?

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat pe 9 septembrie un avertismentul despre faptul că Moscova are un obiectiv “să pună mâna pe Moldova și să o folosească împotriva Ucrainei și a UE”, într-un discurs susținut în plenul legislativului Uniunii Europene.

Iar în cadrul unui interviu pentru Financial Times, Sandu a declarat că „rușii vizează diaspora”, acuzând Moscova că recurge la preoți ortodocși pentru propagandă și la rețeaua de boți „Matryoshka” pentru a fabrica știri false.

Lidera de la Chișinău a mai declarat că Federația Rusă și-a intensificat amestecul în procesele electorale, vizând în special alegătorii moldoveni din străinătate, în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Iar prim-ministru Republicii Moldova, Dorin Recean, în cadrul unei conferințe de presă din 24 septembrie, a declarat că autoritățile de la Chișinău se pregătesc de orice scenariu.

“Ne pregătim de orice scenariu, dar pentru situațiile în vor exista anumite incidente, vă rugăm să urmăriți anunțurile noastre pe canalul PRIMA SURSĂ și pe paginile noastre oficiale. Ei pot încerca să stingă lumina, să organizeze alerte false cu bombă, să atace cibernetic sistemul informațional legat de alegeri, pentru a pune sub presiune instituțiile. Orice scenariu ar pune ei în aplicare, CEC are toate instrumentele de protejare a votului”, a asigurat Dorin Recean.

În context, anterior, liderii Uniunii Europene și-au exprimat sprijinul ferm pentru candidatura Moldovei la aderarea în blocul comunitar, iar președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk, au vizitat Chișinăul la sfârșitul lunii august curent. Potrivit oficialilor europeni, Rusia a alocat resurse semnificative pentru a influența alegerile din regiune.

