Liderul PSD acuză o „schemă străvezie” în scandalul de plagiat al ministrului Justiției. „Sunt convins că a respectat legea”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară că ministrul Justiției, Radu Marinescu, „are toată susținerea” partidului în fața acuzațiilor de plagiat cu care se confruntă.

Jurnalista de investigații Emilia Șercan a publicat, în 12 ianuarie, în PressOne, o analiză conform căreia cel puțin 140 dintre cele 247 de pagini din lucrarea de doctorat a lui Radu Marinescu conțin text copiat din alți autori.

Luni seară, Sorin Grindeanu a fost întrebat la România TV dacă îl va schimba din funcție pe ministrul Justiției pentru „a se face liniște” în coaliția de guvernare, potrivit Agerpres.

„Ştim foarte bine ce s-a întâmplat şi de ce e acest atac. E străvezie această schemă pe care aceşti domni o pun în aplicare de ani buni. E o treabă care a fost brevetată în urmă cu mult timp. Se înţelege foarte bine ceea ce se doreşte prin înlăturarea ministrului Marinescu. Eu spun aşa: dacă cineva nu a respectat legea, trebuie să plătească”, a răspuns liderul PSD.

„A fost șef de promoție, a fost un student eminent”

El a spus că are încredere că Radu Marinescu a respectat legea.

„Dacă n-a făcut acest lucru, asta este o treabă pe care va trebui să o îndreptăm. Dar nu cred. Ştiu că Radu Marinescu a fost şef de promoţie, a fost un student eminent. Sunt convins că a respectat legea. E o comisie care analizează în acest moment această lucrare. Până atunci, Radu Marinescu are toată susţinerea PSD, fără niciun fel de ezitare”, a adăugat Grindeanu.

Liderul PSD a menționat, printre altele, că nu negociază cu președintele Nicușor Dan funcțiile de procuror-șef.

„Nu negociez procurorii şefi şi nu cred că o face nici preşedintele României. Eu ştiu că se dă un concurs pe aceste funcţii. Acest concurs a fost demarat cred că la începutul acestei luni. Acest lucru nu e de negociat”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

PSD, mesaj de susținere pentru Marinescu

La câteva ore după apariția analizei făcute de Emilia Șercan, PSD transmisese un comunicat în care a spus că îl va susține în continuare „fără rezerve” pe ministrul Justiției și „condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică”.

O reacție a avut și Radu Marinescu, care a declarat „adevărul nu poate fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare” și a insistat că teza sa a fost „în conformitate cu legislația din acel moment”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, intitulată „De ce acum? De ce eu?”, ministrul a spus că articolul este unul „defăimător și plin de contradicții”.

La scurt timp după postarea lui Marinescu, Emilia Șercan a răspuns, explicând de ce a verificat teza de doctorat a ministrului: „Pentru că verific tezele celor al căror CV miroase de la poștă a impostură. Mai urmează și alții, desigur”, a afirmat jurnalista Emilia Șercan.