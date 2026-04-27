LIVE Liderul PSD, anunț oficial despre decizia de a depune moțiune de cenzură alături de AUR: Nu există niciun acord politic post-moțiune. Îmi doresc să fiu foarte bine înțeles

Sorin Grindeanu i-a anunțat formal pe liderii partidului, în ședința conducerii, care a început la ora 14:00, că vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. La finalul ședinței, liderul PSD a anunțat acest demers, susținând repetat că nu există nicio altă înțelegere cu AUR: „Nu există niciun fel de acord politic post-moțiune. Îmi doresc să fiu foarte bine înțeles”.

Sorin Grindeanu a refuză să răspundă dacă „AUR este în continuare un partid anti-european”, deși a fost întrebat în repetate rânduri de către jurnaliști.

HotNews a transmis în format LIVETEXT declarațiile lui Sorin Grindeanu:

„Nu există niciun fel de acord politic post-moțiune”

„Decizia politică a BPN a fost în unianimitate ca deputații și senatorii să semneze și să voteze această moțiune. Cer secretarilor de stat ai PSD și prefectilor PSD să-și prezinte demisiile în perioada următoare, astfel încât atunci când vom avea moțiune să nu mai existe discuții că unii sunt în actul guvernamental.

Vreau să fiu foarte clar: este un demers parlamentar, care are în acest moment susținere dincolo de culoare politică – PSD, AUR, PACE, SOS și așa mai departe.

Sunt multe lucruri care ne despart. Dar există un scop comun – acela de a vota acesta moțiune și de a dărâma Guvernul Bolojan.

Nu există niciun fel de acord politic post-moțiune. Îmi doresc să fiu foarte bine înțeles.

Acest demers parlamentar, pornit de la un text de moțiune, e deschis pentru propuneri, astfel încât acest demers parlamentar, dincolo de culoarea politică, să aibă succes. Sunt propuneri care au venit dinspre PSD, altele dinspre AUR. O să definitivam acest text care va fi supus atenției și votului plenului probabil pe un calendar normal, la începutul săptămânii viitoare.

„Am văzut dorința președintelui, o respectăm, nu dorește majorități cu AUR”

Pare că renunțăm la o șansă, puteam să punem două moțiuni de cenzură, de fapt acum e o maximizare a șanselor.

Nu există niciun fel de acord post moțiune. Punctul de vedere al PSD nu s-a schimbat. Ne dorim să facem parte dintr-o coaliție, ori suntem în opoziție.

Am văzut dorința președintelui, o respectăm, nu dorește majorități cu AUR.

Ce am făcut azi a fost să maximizăm șensele pe care le avem.

Cum a explicat Grindeanu în partid decizia de a depune moțiune de cenzură alături de AUR

Liderul PSD le-a transmis colegilor săi că „nu există o variantă de angajament PSD-AUR pentru o guvernare post-moțiune”, au declarat pentru HotNews surse din partid.

El a explicat demersul ca fiind „singura acțiune comună”, despre care a spus că e necesară pentru demiterea premierului.

Toți membrii conducerii PSD au votat pentru depunerea moțiunii împreună cu AUR, iar ședința a durat aproximativ o oră, au declarat aceleași surse. La ședință, care a avut loc în format online, au participat prim-vicepreședinții și vicepreședinții partidului și liderii de filiale.

Priviți acest demers al PSD-AUR ca un demers politic pentru români, în ideea de a schiumba acest guvern.

Nu există niciun fel de acord post-moțiune între partidele care vor vota această moțiune”.