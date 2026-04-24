Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită

Cei șase miniștri PSD, vicepremierul social-democrat și secretarul general al Guvernului vor pleca, însă ce rămâne în urma lor? Oamenii din eșalonul 2 din partidul condus de Sorin Grindeanu își păstrează, cel puțin pentru moment, funcțiile. Ei își vor da demisia doar în cazul în care PSD va decide că depune moțiune de cenzură în Parlament, conform surselor HotNews. Mai este și o altă variantă.

PSD a avut 78 de oameni numiți în ministere și în teritoriu. Aproape 90% dintre ei sunt și astăzi în funcții, potrivit unor date obținute de HotNews.

În ministerele Guvernului Bolojan sunt 49 de secretari de stat și subsecretari de stat numiți la propunerea PSD, conform informațiilor HotNews. Este vorba doar de ministere, nu și de numirile făcute de social-democrați în diferite instituții, unde sunt unele funcții cu rang de secretar de stat.

Spre comparație, potrivit datelor obținute de HotNews, PNL are 23 de secretari și subsecretari de stat în Guvern, USR – 17, UDMR – 12, iar Minoritățile Naționale ocupă o singură astfel de funcție, din cele două poziții alocate.

Aceste poziții au fost negociate în iunie 2025, atunci când a fost creată coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități, între timp destrămată.

PSD mai are și 21 de prefecți

Pe lângă cei 49 de secretari și subsecretari de stat, PSD mai are și 21 prefecți, conform înțelegerii de anul trecut din coaliția între timp destrămată.

Celelalte funcții de prefecți au revenit către PNL (13 prefecți), USR (4) și UDMR (4).

Câți pleacă, câți rămân

Deci numărul de numiri făcute de PSD la acest nivel – secretari de stat, subsecretari de stat și prefecți – este de 70. Din nou – cu precizarea că nu sunt „centralizați” și secretarii de stat din alte instituții de stat.

Toți sunt încă în funcții. Au demisionat cei șase miniștri, vicepremierul și secretarul general al Guvernului (demisie care va fi înregistrată după ce Nicușor Dan semnează decretul de vacantare a posturilor de ministru).

Asta înseamnă că, după demisia miniștrilor și a celorlalți doi oficiali, aproape 90% din oamenii PSD sunt încă în aparatul guvernamental – fie la Palatul Victoria, fie la ministere, fie la prefectură.

Își vor da cei rămași demisia?

Este posibil ca și secretarii de stat și subsecretarii de stat din ministere, plus prefecții PSD, să-și dea demisia în perioada următoare. Acest lucru se va întâmpla doar în situația în care PSD va ajunge la concluzia că cea mai bună variantă pentru a-l da jos pe Ilie Bolojan este depunerea unei moțiuni de cenzură în Parlament, conform surselor HotNews.

De astfel, întrebat de acest aspect, vicepremierul PSD Marian Neacșu, demisionar între timp, a spus că aceștia își vor da demisia „odată cu moţiunea de cenzură”.

Planul pregătit de PSD este următorul: când și dacă va fi luată decizia clară de depunere a moțiunii de cenzură, atunci își vor da demisia din Guvern și secretarii și subsecretarii de stat ai PSD, dar și prefecții social-democrați. Tot atunci și Sorin Grindeanu își va da demisia de la șefia Camerei Deputaților.

Îi va demite Bolojan?

De când miniștrii PSD și-au dat demisia, Bolojan nu a mai vorbit public despre acest scenariu. Într-o declarație de presă după demisia miniștrilor PSD, el le-a mulțumit acestora „pentru colaborarea din ultimele zece luni” și apoi a anunțat cine sunt interimarii.

Premierul a vorbit însă despre secretarii de stat ai PSD în interviurile acordate la B1, precum și la RRA, înainte de referendumul intern al social-democraților în care s-a decis să-i fie retras sprijinul politic.

„Dacă sunt oameni care consideră că e greșit să facă parte din Guvernul Bolojan, atunci trebuie să le redai libertatea”, a spus premierul, în interviul acordat la RRA.

Iar la B1 a vorbit despre „o decizie rațională de a-i înlocui”.

„În condițiile în care ai oameni care reprezintă Guvernul care îl critică pe premier prin postări, ceea ce nu se face în niciun guvern din lumea asta, dacă nu au demnitatea să demisioneze, trebuie să le-o redai, eliberându-i din funcție. Oamenii care nu înțeleg că a fi într-un guvern înseamnă și un act de responsabilitate și decență publică, decizia rațională e să îi înlocuiești”, a spus premierul.

Acuzații din PNL: „Duplicitate politică”

Până când devine mai clar dacă secretarii de stat își vor da demisia sau vor fi demiși, cele două tabere continuă acuzațiile, iar subiectul este adesea adus în prim plan.

PSD a spus, într-un comunicat, că premierul „nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcția de conducere” după demisia miniștrilor, iar PNL a răspuns prin secretarul general al partidului Dan Motreanu, cu o invitație pentru ca partidul să-și retragă secretarii de stat și prefecții.

„Duplicitate politică, marca PSD: Bolojan este ilegitim pentru miniștrii PSD, care au demisionat, și legitim pentru secretarii de stat și prefecții PSD, care nu demisionează”, a transmis Dan Motreanu pe Facebook.

„O adevărată ieșire de la guvernare înseamnă renunțarea la toate funcțiile obținute politic, nu pe bucăți, nu de fațadă. Demisiile miniștrilor PSD ar trebui să fie urmate de retragerea tuturor celor numiți politic din partea partidului, cum ar fi secretarii de stat sau prefecții”, a transmis Motreanu.