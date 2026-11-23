Eurodeputatul PSD Dragoș Benea a explicat cum vede el reforma administrativ-teritorială a țării și a vorbit inclusiv despre diferențele economice care există între diverse localități limitrofe.

Benea, care conduce comisia PSD pentru reorganizarea teritorială, a declarat luni seară la Digi24 că la nivel național există „localități care au beneficiat de niște conjuncturi favorabile la nivelul istoriei”.

„Au și ele obligația, pe principiul solidarității, să trateze comunități care au rămas în urmă sau care n-au avut noroc”, consideră social-democratul.

El a invocat în acest sens diferențele de dezvoltare care există între orașul Ghimbav și comuna Vulcan, din județul Brașov, chiar dacă le despart „10 minute de mers cu mașina”.

„Ghimbav am văzut că este Monaco de România. Alături, la 10 minute de mers cu mașina, este Vulcanul, care stă foarte rău din punct de vedere al sustenabilității, al investițiilor, al capacității de a atrage fonduri europene. De ce copilul din Vulcan, pe care îl separă 10 minute de mers cu mașina, trebuie să beneficieze de condiții mai proaste, mai precare, decât copilul din Ghimbav? Ei făcând parte, practic, din același areal geografic. Ăsta este un exemplu. Mai sunt asemenea exemple, mai găsim și în alte județe”, a mai spus Dragoș Benea.

Întrebat dacă este părere că localitatea mai puțin dezvoltată ar trebui să se comaseze cu cea mai prosperă, Benea a explicat: „Asta ar trebui comitetul județean de reorganizare să o propună, pe baza acestor criterii, pe baza acestei matrici a sustenabilității, să vină cu o propunere care să lipească Vulcanul de Ghimbav și, într-un interval de timp mediu, Vulcanul să vină cât mai aproape de Ghimbav, să se reducă decalajele între cele două comunități, pe care le despart 10 minute de mers cu mașina”.

Modelul de reorganizare teritorială propus de Dragoș Benea

Social-democratul a spus că el și colegii săi din PSD sunt „condamnați, ca partid de guvernământ”, să formuleze „propunerea finală înainte de angajarea răspunderii și/sau un referendum la nivel național”.

„Eu am propus, ca punct de plecare în această dezbatere, modelul curților de apel, repet, ca punct de plecare, pentru că este un sistem care el însuși este complicat și cazon și s-a dovedit eficient în relația cu cetățeanul (…). Eu cred că numărul românilor care trec pragul unei curți de apel este net superior numărului românilor care trec pragul unui consiliu județean”, a adăugat Benea.

Întrebat dacă viitoarele regiuni ar trebui să se numească tot „județe”, el a spus: „Categoric, ca să nu intrăm în coliziune cu Constituția, rămânem la «județe». Județele sunt de pe vremea lui Ștefan cel Mare pomenite în hrisoave. Nu văd de ce am importa acest cuvânt, care este la modă la nivelul Uniunii Europene, «regiuni»”.

„Am studiat 16 țări similare”

Eurodeputatul PSD a susținut că, pentru creionarea propunerii de reformă administrativ-teritorială, a „studiat 16 țări similare cu România ca întindere, suprafață, populație”, numind ca exemple Danemarca, Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Franța, Italia, Spania, Portugalia.

„Din 198 de regiuni, omoloagele județelor noastre, 163 au populație de minim 1.000.000. Restul, de șapte, sunt insule, gen Corsica, Madeira, Azore, teritorii autonome, gen Ceuta, Aland, în Finlanda, iar altele, 20, au o populație între 500.000 și 700.000. Cehia și Ungaria, Bulgaria, de exemplu, Polonia, au aproape toate regiunile cu populație de peste 1.500.000 de locuitori. Noi suntem singura țară din Uniunea Europeană care n-avem nicio regiune de 1.000.000, cu excepția Bucureștiului, care e un capitol aparte”, a continuat Dragoș Benea.

În opinia sa, dacă regiunile ar avea 1.000.000 de locuitori, „competiția pe fonduri de coeziune va fi mai acerbă ca niciodată”.

„România, din 2007 până astăzi, s-a dezvoltat în principal datorită fondurilor de coeziune”, a mai spus el, referindu-se la bani europeni.