Liderul suprem al Iranului amenință direct SUA: „Dacă începeți un război, de data asta va fi unul regional”

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat că, dacă SUA vor ataca Iranul, acest lucru va duce la un conflict regional, a anunțat agenția de știri semi-oficiale Tasnim, citată de Associated Press.

„Americanii ar trebui să știe că, dacă vor începe un război, de data aceasta va fi un război regional”, a declarat duminică Khamenei.

„Nu suntem instigatori și nu încercăm să atacăm nicio țară. Dar națiunea iraniană va da o lovitură fermă oricui o atacă sau o hărțuiește”, a mai spus liderul suprem al Iranului.

Declarațiile lui Khamenei, în vârstă de 86 de ani, reprezintă cea mai directă amenințare pe care a făcut-o până acum, având în vedere că portavionul USS Abraham Lincoln și navele de război americane se află în Marea Arabiei, trimise acolo de Trump după reprimarea sângeroasă a protestelor la nivel național de către Teheran, notează Associated Press.

Însă Khamenei a numit protestele la nivel național „o lovitură de stat”, înăsprind poziția guvernului, în timp ce zeci de mii de oameni au fost reținuți de la începutul protestelor.

Nu este clar dacă Trump va folosi forța. El a declarat în repetate rânduri că Iranul dorește să negocieze și a adus în discuție programul nuclear al Teheranului ca o altă problemă pe care dorește să o vadă rezolvată.

Trump spune că Iranul vorbește cu SUA

Anterior, președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că Iranul poartă discuţii cu Statele Unite și a sugerat un acord pentru a evita atacurile militare.

„(Iranul) discută cu noi și vom vedea dacă putem face ceva, altfel vom vedea ce se întâmplă… Avem o flotă mare care se îndreaptă acolo. Ei negociază”, a declarat Trump pentru Fox News.

Washingtonul a desfășurat un grup de luptă naval condus de portavionul USS Abraham Lincoln în largul coastelor Iranului, după ce Trump a amenințat că va interveni în Iran în urma reprimării sângeroase a protestelor antiguvernamentale.

Sosirea flotilei a stârnit temeri privind o confruntare directă cu Iranul, care a avertizat că va răspunde cu atacuri cu rachete asupra bazelor, navelor și aliaților americani din Orientul Mijlociu – în special Israelului – în cazul unui atac.