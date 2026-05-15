Liderul UDMR nu exclude trecerea în opoziție: „Pe mine nu mă sperie așa ceva”

Kelemen Hunor a reiterat vineri că „prima opțiune” pentru UDMR este refacerea coaliției, dar nu a exclus o eventuală trecere a Uniunii în opoziție.

El a declarat, după ședința de vineri de la Cluj-Napoca a Consiliului Reprezentanților Uniunii (CRU), că UDMR vrea să facă parte dintr-un „guvern care să fie în stare să facă ordine în țară, să dea soluții bune la problemele țării”.

„În perioada următoare – eu nu pot să vă promit astăzi – că UDMR-ul în 2026, în lunile care urmează, va putea să participe la guvernare, poate că vom intra în opoziție. Pe mine nu mă sperie așa ceva, consider că pentru construcție, opoziția poate să fie o șansă nouă. Dar noi vrem să fim partea unui guvern care să fie în stare să facă ordine în țară, să dea soluții bune la problemele țării”, a spus Kelemen Hunor, citat de Agerpres.

Prima opțiune, a reiterat Kelemen Hunor, este refacerea coaliției PSD + PNL + USR + UDMR.

„Dacă nu se poate găsi o soluție prin care să avem o majoritate sau, în cel mai rău caz, dar asta ar fi a treia, a patra etapă, un guvern minoritar, dar cu o susținere transparentă, fără AUR, atunci, sigur, există posibilitatea să rămânem în opoziție”, a mai declarat liderul UDMR.

Președintele Nicușor Dan a convocat la începutul săptămânii viitoare consultări cu partidele parlamentare pentru formarea noului Guvern. Discuțiile vor începe cu PSD, de la ora 9. Astăzi, șeful statului a precizat că nu va face luni sau marți un anunț despre viitorul candidat la funcția de prim-ministru.

O altă variantă exclusă de liderul UDMR

El a exclus scenariul unui guvern tehnocrat cu premier tehnocrat și cu miniștri de la PSD și UDMR.

„Nu există această variantă. Există o singură variantă în capul nostru și acesta este dezideratul, dacă îl putem atinge, să refacem coaliția. PSD-UDMR este un guvern minoritar. Cum știți, PNL nu susține un astfel de guvern, asta înseamnă că trebuie să mergi la AUR și la celelalte formațiuni, iar din punctul nostru de vedere, nu funcționează”, a spus Kelemen Hunor.