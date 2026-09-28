Liderul UDMR spune că anticipatele ar duce AUR la guvernare, într-un apel către PSD și PNL: „Sigur, poți să fii mândru că ești cel mai mare partid din opoziție”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a îndemnat pe cei din PSD și PNL „să înțeleagă că trebuie țara guvernată” și consideră că o eventuală declanșare a alegerilor anticipate ar face din AUR un partid care nu poate fi „evitat” în formarea Guvernului.

Parlamentul urmează să voteze miercuri asupra guvernului Siegfried Mureșan. Premierul desemnat a declarat astăzi, într-un interviu acordat Digi24, că în momentul de față are doar cele 170 de voturi ale partidelor care îl susțin – PNL, USR și UDMR – și „rezultate foarte bune ale discuției cu grupul minorităților”.

Pentru ca el și cabinetul propus să fie învestiți, au nevoie de susținerea a 233 de deputați și senatori la votul de miercuri.

Deputatul PNL Alexandru Muraru a declarat că partidul ia în calcul să se adreseze Curții Constituționale dacă președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate în cazul în care guvernul Mureșan pică la vot.

Kelemen Hunor: „Nu cred că anticipatele reprezintă o soluție”

Într-un interviu acordat luni postului B1 TV, Liderul UDMR s-a exprimat împotriva alegerilor anticipate, spunând că, în opinia sa, un astfel de scenariu nu reprezintă soluție.

El a sugerat că o decizie mai oportună din partea președintelui Dan, în cazul în care Siegfried Mureșan este respins de Parlament, ar fi să îl nominalizeze pentru funcția de premier pe Sorin Grindeanu.

„Dacă acest guvern nu trece, miercuri, condițiile constituționale sunt îndeplinite pentru alegerile anticipate, dar eu, astăzi, nu cred că anticipatele reprezintă o soluție. Sigur, nu putem exclude, nu știm ce va face președintele Dan, nu cunoaștem altceva decât ceea ce a declarat public și cunoaștem argumentul, logica arătată în momentul desemnării lui Siegfried Mureșan. Asta înseamnă că, dacă nu trece acest guvern, pe această logică, pe acest argument, că cine are mai multe mandate primește prima șansă, poate să treacă și la a doua nominalizare, fiindcă mai are propunere pe masă”, a explicat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: „Dincolo de orgolii, de dispute, există și o responsabilitate comună”

Liderul UDMR a făcut apel la depășirea „orgoliilor” pentru deblocarea crizei politice.

„Eu de fiecare dată încerc să explic că, și după vot, și după votul din iunie, și după votul de miercuri, vom avea aceleași partide și vom avea același Parlament, nu se va schimba nimic, cu aceiași actori politici, deci cineva, la un moment dat, ar trebui să înțeleagă că, dincolo de orgolii, dincolo de dispute, există și o responsabilitate – o responsabilitate comună, o responsabilitate care poate fi partajată la un moment dat, dar până la urmă țara trebuie guvernată”, a continuat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR, care a menționat PSD și PNL, a spus că așteaptă „mai multă înțelepciune, mai puține orgolii și mai puțin ego”.

„Dacă noi am cerut votul oamenilor acum aproape doi ani de zile, astăzi acea responsabilitate este poate și mai mare, după toate aceste conflicte, după toate aceste dispute. Cineva ar trebui să înțeleagă – și PSD până la urmă, și PNL – că trebuie țara guvernată, cu responsabilitate. Soluția anticipatelor nu înseamnă că se va schimba ceva în favoarea acestor forțe politice. Se va schimba ordinea. AUR va fi pe primul loc și nu se poate evita atunci formarea unui guvern în jurul partidului AUR. Celelalte partide vor intra în opoziție. Sigur, poți să fii mândru că ești cel mai mare partid din opoziție la un moment dat, nu știu dacă te ajută la ceva”, a mai declarat Kelemen Hunor.