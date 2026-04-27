Liderul USR, despre moțiune: „Sunt șanse foarte bune să treacă” / Ce l-a „surprins” legat de AUR

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis un nou mesaj de susținere pentru actualul premier, dar a estimat că moțiunea anunțată luni de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan are „șanse foarte bune” să obțină majoritatea necesară în Parlament.

Întrebat luni la Digi 24 dacă el crede că moțiunea de cenzură va trece, liderul USR a spus că „sunt șanse foarte bune să treacă”.

„Eu, încă o dată, sunt ușor surprins că AUR așa de repede își arată cărțile și AUR chiar vrea să fie, se pare, în văzul tuturor, idiotul util al PSD. Poate nu toți parlamentarii AUR vor accepta această mișcare”, a adăugat Dominic Fritz.

De ce îl susține USR pe Ilie Bolojan

Dominic Fritz a spus că România are nevoie de „un premier curajos” și de „miniștri ca miniștrii USR”.

„Nu îl susțin pe Ilie Bolojan dintr-un entuziasm, dintr-o simpatie personală, deși îmi este simpatic (…), dar nu este despre persoana Ilie Bolojan. Este despre capacitatea României și capacitatea Guvernului de a corecta greșelile care s-au făcut până anul trecut, de a corecta deficitul și, prin asta, de a opri creșterea uriașă a prețurilor, care a mâncat banii românilor într-un mod brutal, de a opri furtul din resursele publice”, a declarat liderul USR.

El a acuzat PSD că „vrea să se întoarcă la cum s-a guvernat această țară până în 2024, adică cu un deficit mare, cu un partid la guvernare care nu vrea să fie supravegheat în accesul lui resursele statului”.

„Am o oarecare speranță fondată că PNL se va ține de cuvânt”

Întrebat dacă are încredere în PNL că îl va susține în continuare pe actualul premier și lider al partidului, Fritz a spus că nu poate să răspundă el în locul liberalilor, dar că are „o oarecare speranță fondată că PNL se va ține de cuvânt și nu îl va trăda pe Ilie Bolojan”.

Liderul USR susține că partidul său este gata să treacă în opoziție dacă PNL va renunța la Ilie Bolojan și va intra în negocieri cu PSD pentru o nouă guvernare.

„Dacă este nevoie, intrăm și în opoziție. Cu siguranță nu vom fi complice pentru un guvern care doar de față este pro-european și doar de față este reformist. Un guvern cu PSD în aceste condiții nu va putea face nicio reformă, nu va putea opri furtul și nu va putea ține România pe o linie pro-europeană, în timp ce ei tot au majorități paralele cu AUR”, a mai declarat președintele USR, Dominic Fritz.