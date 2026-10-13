Liderul USR, după ce PNL a spus că ia în calcul un acord politic cu Luca Niculescu: „Nu putem să facem parte din tot felul de aranjamente de culise”

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că partidul său nu va susține învestirea unui guvern în cazul căruia „nu este clar pe ce fel de majoritate se va putea baza”.

Întrebat, marți, la Digi24, dacă și USR ia în calcul semnarea unui acord politic cu premierul desemnat Luca Niculescu, cum a anunțat PNL, Dominic Fritz a spus: „Pentru noi e evident că vom susține din Parlament, așa cum am făcut-o întotdeauna, soluții bune pentru România. Ce nu putem face în acest moment este să susținem un guvern unde nu este clar pe ce fel de majoritate se va putea baza”.

„Nu putem să facem parte din tot felul de aranjamente de culise. Tocmai de aceea momentan nu vedem o posibilitate să votăm un guvern din care, de exemplu, fac parte miniștri PSD și un guvern unde nu este clar cum va putea, pe de o parte, să țină România și într-o anumită limită de ținte de deficit, de exemplu, dar și să dea drumul la bani, așa cum își dorește PSD”, a continuat liderul USR.

Declarația lui Dominic Fritz vine în contextul în care Ilie Bolojan a anunțat marți că „PNL ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu”, care „va stabili condițiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea țării în următoarele șase luni”.

„Avem abordări diferite”

Liderul USR a spus că partidul său și PNL au „abordări diferite” în ceea ce privește poziționarea față de guvernul Luca Niculescu.

„Avem, în acest moment, două abordări diferite, dar asta nu înseamnă că nu vom colabora în continuare pentru a pregăti o guvernare fără PSD și AUR”, a adăugat Dominic Fritz.

Întrebat dacă este de părere că guvernul Luca Niculescu va rezista măcar șase luni în eventualitatea în care va fi învestit, Fritz a răspuns că este „sceptic chiar și cu șase luni”.

„Cred că șase luni sunt varianta optimistă, să fiu sincer. Tocmai pentru că nu credem că acest guvern poate să dea României stabilitate, predictibilitate, noi spunem de mult că ar trebui să avem alegeri anticipate. Înțeleg că această variantă nu este luată în calcul de către președinte, dar dacă acest guvern, cu câțiva tehnocrați, cu mai mulți, mai puțini miniștri politici, nu se poate baza pe o majoritate asumată în Parlament, dacă vom avea un guvern care face una, și o majoritate paralelă PSD-AUR care face alta, atunci lucrurile nu pot să fie stabile”, a mai declarat președintele USR.

Surse apropiate de Administrația Prezidențială au declarat, pentru HotNews, că președintele Nicușor Dan nu va ezita să declanșeze alegerile anticipate dacă partidele fostei coaliții nu ajung la un acord pentru învestirea guvernului Luca Niculescu.