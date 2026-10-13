Planul lui Nicușor Dan. Dacă Guvernul Niculescu nu găsește susținere până joi, președintele „va prezenta vineri decretul de dizolvare a Parlamentului”

Președintele nu va ezita să declanșeze alegerile anticipate dacă partidele fostei coaliții nu ajung la un acord pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu, au declarat, pentru HotNews, surse apropiate de Administrația Prezidențială.

Luca Niculescu este a patra desemnare de premier făcută de președintele Nicușor Dan, după căderea Guvernului Bolojan

Poziționarea președintelui vine în momentul în care premierul desemnat nu a strâns încă o majoritate pentru învestire, după negocierile cu partidele.

15 octombrie este termenul de depunere a listei de miniștri și a programului de guvernare în Parlament

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„Următoarea desemnare nu va mai exista. Dacă joi premierul propus nu va avea o majoritate asumată printr-o înțelegere transparentă între partide, vineri, la conferința de retragere (depunerea mandatului de către Niculescu – n.r.) va fi prezentat și decretul de dizolvare a Parlamentului României”. Aceasta ar fi planul președintelui, împărtășit într-un cadru restrâns, au declarat sursele citate, la curent cu situația, dar care au ales confidențialitatea din cauza sensibilității subiectului.

Șeful statului este de părere că întreaga responsabilitate pentru „haosul” creat aparține partidelor și ele pot găsi ieșirea din acest impas prin anticipate, au precizat sursele.



„Președintele este de părere că România a plătit deja o factură prea scumpă pentru blocajul în care ne aflăm si el poate fi depășit prin alegeri”, au mai spus aceleași surse.

La momentul desemnării lui Luca Niculescu, președintele declara că a ales „persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate” și că acesta va decide formula de guvern – politic sau tehnocrat. „Importantă este majoritatea din Parlament” și „e necesar ca România să aibă un guvern, și în termen imediat, dar și în termen mediu, pentru că prelungirea incertitudinii va avea efecte pe viața românilor”, spunea șeful statului pe 5 octombrie.

HotNews a întrebat Administrația Prezidențială dacă președintele ia în calcul declansarea alegerilor anticipate dacă nu se ajunge la o învestitură a Guvernului Niculescu, având în vedere pozițiile exprimate de partide până acum. Până la ora publicarii acestui text, Administrația Prezidențială nu a răspuns.

Premierul desemnat nu are o majoritate în acest moment

Luca Niculescu este a patra desemnare de premier făcută de Nicușor Dan, după Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan.

Până în acest moment el s-a întâlnit cu liderii partidelor și grupurilor parlamentare, cu excepția AUR și SOS, pentru a negocia o majoritate pentru guvernul său.

PNL și UDMR au anunțat că nu vor intra în echipă, dar vor susține instalarea unui Guvern Niculescu, chiar și în scenariul în care PSD face parte din el.

Sorin Grindeanu însă a anunțat că PSD nu vrea să-și asume singur guvernarea sau într-o formulă PSD cu tehnocrați. Varianta exclusiv tehnocrată nu este nici ea agreată de social-democrații care și-ar dori un cabinet alături de PNL și UDMR.

În acest moment, fără o decizie fermă a PSD, o majoritate pentru instalarea Guvernului nu există. PNL și UDMR care au declarat că votează guvernul Niculescu au 111 parlamentari, iar cu USR, care condiționează votul de prezenta PSD, au 170.

PSD are 127 de parlamentari, iar pentru învestirea guvernului este nevoie de 233 de voturi.

Sorin Grindeanu a convocat pentru miercuri conducerea extinsă a partidului pentru a decide dacă PSD intră la guvernare în actualele condiții.

Luca Niculescu: Toate opțiunile sunt pe masă

Pentru a depăși blocajul actual, premierul desemnat a propus „un acord de susținere pe șase luni, de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România”.

Luca Niculescu a spus marți că toate opțiunile sunt pe masă în acest moment: guvern politic, hibrid sau tehnocrat.

„Pentru un guvern tehnocrat am o listă pe care o pot prezenta chiar astăzi, dar discuțiile sunt în curs. Toate opțiunile sunt pe masă dar trebuie să ne hotărâm destul de repede asupra uneia dintre ele”, a spus Niculescu.

Ce a spus Nicușor Dan până acum despre anticipate

În cele cinci luni de la căderea guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan nu s-a declarat adeptul rezolvării crizei politice prin anticipate, însă nu le-a exclus.

Într-o declarație, pe 30 septembrie, Dan a susținut că alegerile anticipate înseamnă prelungirea crizei cu cinci luni, în care nu se poate face rectificare bugetară. De asemenea, a spus el, „suntem o țară care trăiește pe datorie”, iar mesajul primit de la investitorii care împrumută România a fost „nu alegeri anticipate”.

„Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm cu soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere (…) Prin februarie, o să avem un rezultat al alegerilor anticipate care, dacă ne uităm la sondaje de opinie, e cam tot ce avem acum, și, din nou, aceleași partide trebuie să negocieze formarea unui același guvern”, a mai declarat președintele.

Din nou, mă întorc la mandatul pe care oamenii mi l-au dat acum un an și patru luni, care spune „pro-occidental” – și aici e o discuție – și mai ales stabilitate financiară, ca să nu ne jucăm cu veniturile oamenilor. Sunt oameni cu copii, cu rate, nu putem să ne jucăm cu viețile lor, pur și simplu.

Cu o zi înainte, șeful statului asigurase însă că „indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară, există consens politic pe chestiunea asta”.

Grindeanu: „PSD e pregătit de alegerile anticipate”

Sorin Grindeanu a declarat luni că PSD a discutat „serios” varianta anticipatelor și și-a facut o comisie internă de analiză a legislației electorale.

„PSD e pregătit de alegerile anticipate. Nu e un scenariu pe care-l dorim. Cine își dorește alegeri anticipate pur electoral și pur pentru interesul propriu de partid în acest moment, cred că e AUR. Nu îi interesează binele României, îi interesează să valorifice procente pe care le au în sondaje. Dar nu fugim de un asemenea scenariu și vom fi pregătiți. Acest scenariu nu îl văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat”, a spus liderul PSD.

El a adăugat că, din evaluările PSD, întreaga economie riscă „să devină o ruină după trei-patru luni de bătălii politice până în alegerile anticipate”.

