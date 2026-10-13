Ilie Bolojan, anunț privind Guvernul Luca Niculescu. Propunerea pe care i-o face premierului desemnat

„PNL ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu”, a anunțat Ilie Bolojan. Care este propunerea pe care liberalii i-o fac lui Niculescu.

Ce presupune acordul politic pe care PNL ia în calcul să-l încheie cu Luca Niculescu

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a precizat că un astfel de document „nu va reprezenta un acord de coaliție și nu va presupune participarea PNL la Guvern”. Acordul „va stabili condițiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea țării în următoarele șase luni”, a anunțat Bolojan într-o postare pe Facebook.

Liderul liberal a precizat că PNL va rămâne în opoziție, dar va susține politicile Executivului atunci când acestea „servesc interesului României” și respectă principiile asumate de partid:

„atingerea țintei de deficit și păstrarea disciplinei fiscale,

punerea economiei pe baze sănătoase și protejarea investițiilor,

folosirea responsabilă a banului public și respectarea angajamentelor europene”.

Ilie Bolojan a mai spus că „PNL este pregătit să susţină şi să voteze legea bugetului de stat pentru 2027, dacă aceasta va fi realistă şi fundamentată pe venituri care pot fi încasate”.

„Bugetul trebuie să continue consolidarea fiscală, să protejeze investiţiile şi să evite creşterea cheltuielilor fără acoperire în venituri, care ar împinge România într-o criză şi mai gravă”, a precizat Bolojan.

Bolojan: „Vom fi o opoziție fermă atunci când Guvernul greșește”

„PNL nu cere funcții și nu negociază ministere. Cere abordări principiale, garanții pentru stabilitatea financiară a țării și pentru continuarea reformelor. Vom fi o opoziție fermă atunci când Guvernul greșește și vom susține măsurile necesare atunci când acestea sunt în interesul României”, a conchis președintele PNL Ilie Bolojan.

Întrebat luni seară la Antena 3 despre faptul că PNL refuză să mai guverneze cu PSD, în ciuda apelurilor venite dinspre social-democrați, candidatul la funcția de prim-ministru a spus că nu crede că liberalii își vor schimba poziția.

El a spus că toate opţiunile rămân în picioare: Guvern politic, hibrid-politic şi tehnic sau tehnocrat, el arătându-se optimist că vor ajunge la un rezultat bun.

Premierul desemnat urmează să transmită miercuri partidelor liniile directoare ale programului de guvernare, înainte de a-l depune joi în Parlament, au declarat pentru HotNews surse apropiate de negocieri.