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Actualitate

Ilie Bolojan, anunț privind Guvernul Luca Niculescu. Propunerea pe care i-o face premierului desemnat

Ana Teșcan
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„PNL ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu”, a anunțat Ilie Bolojan. Care este propunerea pe care liberalii i-o fac lui Niculescu.

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