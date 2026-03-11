Liderul USR, după tensiunile din Parlament: „Trompetele care agită spiritele cu scenarii apocaliptice fac jocul Rusiei”

„România a arătat azi că e un aliat de încredere”, a declarat președintele USR, Dominic Fritz, miercuri, după votul prin care Parlamentul a aprobat propunerea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) de a încuviința solicitarea SUA privind amplasarea de avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, în țara noastră.

Ședința din Parlament a fost una cu scandal, în care reprezentanții opoziției au huiduit, au vociferat și au folosit vuvuzele. În cele din urmă, președintele Camerei Deputaților a suspendat dezbaterile, iar plenul reunit a trecut direct la vot. Grindeanu a vorbit ulterior despre posibilitatea unor sancțiuni împotriva parlamentarilor care au perturbat ședința.

„Trompetele fac de fapt jocul Rusiei”

Într-o postare pe Facebook despre ședință, liderul USR a spus că „este legitim ca războiul din Iran, care nu este al nostru, să fie criticat”, însă „trompetele care acum agită spiritele cu scenarii apocaliptice care bagă frica în oameni fac de fapt jocul Rusiei”.

„Rusia își dorește o Românie cât mai slabă și cât mai izolată. Noile capacități militare care vor fi staționate la noi sunt defensive. Decizia de azi ne aduce mai multă siguranță și securitate, tocmai prin prezența forțelor americane”, a adăugat Dominic Fritz.

El susține că, prin decizia de astăzi, „România a arătat azi că e un aliat de încredere, care înțelege mizele internaționale și acționează în consecință”.

„Sper să înțeleagă și administrația americană acest lucru și să vedem în curând și beneficii concrete pentru România. Inclusiv în programul Visa Waiver, unde diplomația românească a mai avansat în discuții”, a conchis președintele USR, Dominic Fritz.