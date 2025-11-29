Liderul USR spune că nu el a interzis Filarmonicii Banatul să cânte colindele lui Radu Gyr. „Poate nu e chiar cel mai potrivit poet pentru a sărbători nașterea evreului Isus”

Dominic Fritz, liderul USR și primarul municipiului Timișoara, a reclamat un „nou fake news din bula extremisto-manipulativă”, după ce a fost acuzat de naistul naționalist Nicolae Voiculeț că a scos din repertoriul Filarmonicii Banatul două colinde bazate pe versurile poetului legionar Radu Gyr.

Edilul a spus că „Filarmonica Banatul a decis să nu mai cânte, la un concert, două piese bazate pe versurile lui Radu Gyr, poet legionar”, iar acum „bubuie netul marș/televiziunile rusești că «primarul neamț interzice colinde românești»”.

„Acum am interzis și Crăciunul. Asta dacă dai crezare noului fake news din bula extremisto-manipulativă. Un tip care a candidat pentru AUR la Senat și cântă la nai visează agresiv la ziua în care «un neamț va îngenunchea în fața colindului românesc», a declarat Dominic Fritz, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Primarul Timișoarei susține că nu are nicio legătură cu decizia Filarmonicii Banatul.

„Așa cum nu decide primarul ce medicamente se dau la Spitalul Municipal sau ce meniuri se gătesc în grădinițele orașului, nici nu decide primarul ce se cântă la filarmonică. (În afară de momentul în care am decis să nu mai cânte Jador la Filarmonică – ah, nu, stați, și asta tot fake news a fost)”, a continuat el.

Ce a spus despre Radu Gyr

Dominic Fritz a afirmat că Radu Gyr „poate nu e chiar cel mai potrivit poet pentru a sărbători nașterea evreului Isus”.

„Mi se pare de înțeles că fix la Timișoara sunt oameni care nu se simt confortabili să cânte versurile lui Radu Gyr? Da. Aici au murit 4 timișoreni la un atentat terorist-legionar la un spectacol evreiesc în 1938. Trei ani mai târziu, directorul general al teatrelor, Radu Gyr, le interzice tuturor actorilor evrei din țară să mai joace, cu excepția unui teatru-ghetou special creat pentru ei la București”, a afirmat Fritz.

„Nu argumentele contează, ci etnia mea”

Liderul USR a spus că a aflat din presă despre decizia Filarmonicii Banatul.

„E important asta nu pentru că simt nevoia să mă delimitez, ci pentru a înțelege cum funcționează patrioții prefăcuți. Iubirea lor pretinsă de țară nu se exprimă prin fapte sau lucruri frumoase. Funcționează doar cu ură, cu manipularea adevărului, cu un dușman. Cu atât mai bine dacă dușmanul, ca să-l citez pe naistul-aurist, «n-are nicio picătură de sânge românesc». Adică nu argumentele contează, ci etnia mea”, a continuat primarul Timișoarei.

El a adăugat că „să promovezi nașterea prințului păcii (care a spus «Eu sunt adevărul!») cu o minciună violentă e mai mult decât o ironie”.

„E o strategie. Din manual. Cei care țipă cel mai tare în apărarea țării și a creștinismului sunt de fapt agenții celor care lucrează metodic să devenim din nou slugile Rusiei. Dar și acest paradox are o logică. Până la urmă, aceiași oameni care îl ridică în slăvi pe Radu Gyr, aruncat la închisoare de comuniști, ne explică în fiecare zi cum era mai bine cu Ceaușescu”, a conchis Dominic Fritz.

Ce declarase Nicolae Voiculeț

Voiculeț, care în 2020 voia să candideze din partea AUR Prahova la Senat, dar lista a fost respinsă de Biroul Electoral Județean pentru că nu cuprindea și femei, l-a acuzat pe Dominic Fritz,un „neamț venit pe pământul nostru”, că pune „mâna pe sufletul Crăciunului românesc”.

„Cum îndrăznești să tai colindele lui Radu Gyr din repertoriul Filarmonicii Banatul, în orașul în care oamenii au murit în ’89 cântând exact aceste colinde: «Leru-i Doamne Ler» și «Ziurel de ziuă»..? Tu, care nu ai nicio picătură de sânge românesc, tu, care ai învățat politica în cancelariile de la Berlin și Bonn, tu, care ai primit cetățenia acum două săptămâni ca pe un cadou de la statul român, îndrăznești să decizi ce e «potrivit» și ce e «extremist» în patrimoniul nostru creștin-ortodox?”, a mai declarat Nicolae Voiculeț în postarea de pe Facebook din 27 noiembrie.

Muzicianul naționalist susține că 19 decembrie „va fi ziua în care un neamț va îngenunchea în fața colindului românesc”.

„Pe 19 decembrie 2025, în fața Sălii Capitol, nu vom mai cere. Vom cânta. Fără aprobare. Fără frică. Fără să ne pese de jandarmerie sau de amenințările tale. Vom cânta până se crapă geamurile primăriei. Vom cânta până îți intră capul în pământ de rușine. Pentru că Timișoara nu este colonia ta. România nu este laboratorul tău de experimente ideologice. Crăciunul românesc nu se negociază. Radu Gyr nu se interzice. Iar tu, Fritz, vei învăța asta pe propria piele”, a mai spus el.