Lidia Capmare, BRD: „Avem nevoie de o infrastructură a oportunităților pentru antreprenoare”

Antreprenoriatul feminin contribuie continuu la dezvoltarea economiei: de la crearea de business-uri și locuri de muncă până la consolidarea comunităților locale. Într-un context marcat de schimbări rapide, discuția nu mai este doar despre accesul la finanțare, ci despre condițiile care permit unui business să crească, să rămână competitiv și să se dezvolte pe termen lung.

Despre rolul antreprenoarelor într-o economie mai rezilientă, accesul la capital, educație și comunități de business, dar și despre infrastructura financiară și antreprenorială a viitorului am vorbit cu Lidia Capmare, Director Departament Fonduri Europene și Programe Naționale, BRD Groupe Société Générale. În contextul Climate Change Summit 2026, discuția ajunge și la o întrebare mai amplă: ce trebuie să construim astăzi pentru o economie pregătită pentru viitor?

Ce rol poate juca antreprenoriatul feminin într-o economie mai rezilientă și mai sustenabilă? Și ce ne spune evoluția antreprenoriatului feminin despre felul în care se schimbă economia românească?

Din punctul meu de vedere, răspunsul la această întrebare are două valențe: una care face referire la incluziune și cealaltă la competitivitate.

Când vorbim despre antreprenoriatul feminin, nu vorbim doar despre succesul unei singure afaceri. Vorbim despre capacitatea acesteia de a crea inclusiv ecosisteme economice locale. Spre exemplu, în mediul rural, o antreprenoare poate conecta fermieri, producători locali, furnizori de servicii (de exemplu, cazare) și chiar operatori de turism. În mediul urban, poate crea rețele de educație (grădinițe, școli, afterschool-uri, cluburi de educație etc.), sănătate și îngrijire sau servicii profesionale (contabilitate, consultanță, avocatură, marketing etc.). De aceea, susținerea antreprenoriatului feminin nu înseamnă doar incluziune economică. Înseamnă și dezvoltarea unor comunități mai prospere și mai reziliente, în care valoarea creată se propagă mult dincolo de business-ul inițial.

Atunci când o femeie construiește o afacere, de multe ori construiește un model pentru generațiile care vin din urmă. Prin transmiterea experienței lor, a talentului, valorilor și a spiritului antreprenorial către copii și tineri, femeile antreprenor construiesc, de fapt, o cultură a inițiativei, un mindset de continuitate a afacerilor de familie, iar aceste aspecte sunt esențiale pentru o economie rezilientă și prosperă. Femeile antreprenor au o înclinație naturală către construirea de relații durabile, dezvoltarea comunităților și planificarea pe termen lung. Această abordare se reflectă în modul în care își cresc afacerile, investesc în oameni și pregătesc continuitatea businessului, contribuind astfel la o economie mai sustenabilă și mai rezilientă.

Accesul la finanțare este esențial pentru dezvoltarea oricărui business. Ce are nevoie să găsească o antreprenoare în sistemul financiar pentru a putea transforma o idee într-un business capabil să crească și să reziste în timp?

Cred că antreprenoarele caută astăzi trei lucruri în sistemul financiar: acces la capital, acces la expertiză și acces la conexiuni. Finanțarea este fundația, însă adevărata accelerare vine atunci când aceasta este completată de soluții de dezvoltare, mentorat și oportunități de networking. În plus, multe femei antreprenor se confruntă cu provocarea de a echilibra responsabilitățile profesionale cu cele familiale. De aceea, cred că rolul unei bănci moderne este să ofere un ecosistem complet de soluții care să susțină atât creșterea afacerii, cât și eficiența și flexibilitatea de care antreprenoarele au nevoie în viața de zi cu zi.

Din experiența Calea BRD, ce face diferența pentru o femeie care vrea să își dezvolte propriul business? Cât de importante sunt, dincolo de finanțare, educația, accesul la informație, mentoratul și conectarea la o comunitate?

Din experiența CalEA BRD, diferența nu este făcută doar de accesul la finanțare, ci de accesul la un întreg ecosistem de dezvoltare. Finanțarea poate accelera creșterea unei afaceri, însă educația, informația, mentoratul și apartenența la o comunitate sunt cele care ajută o antreprenoare să ia decizii mai bune, să evite greșeli costisitoare și să identifice mai rapid piste de dezvoltare.

Am observat că una dintre cele mai valoroase resurse pentru o antreprenoare este șansa de a învăța din experiența altor antreprenori care au trecut prin provocări similare. Schimbul de idei, accesul la modele de succes, mentoratul și networkingul creează încredere și accelerează procesul de dezvoltare a afacerii. În plus, aceste relații contribuie la construirea unor ecosisteme locale solide, în care colaborarea generează valoare pentru întreaga comunitate.

Într-un context economic marcat de schimbări rapide, informația și adaptabilitatea devin la fel de importante ca finanțarea. De aceea, credem că succesul unei afaceri este determinat de combinația dintre accesul la capital și accesul la cunoaștere. Atunci când o antreprenoare beneficiază de ambele, șansele de a construi un business competitiv, sustenabil și capabil să reziste în timp cresc semnificativ.

Când vorbim despre sustenabilitate, vorbim tot mai mult despre capacitatea business-urilor de a se adapta și de a rămâne competitive într-un context în schimbare. Cum vedeți rolul antreprenoarelor în această tranziție și ce ar trebui să le ofere ecosistemul de business și financiar pentru a putea valorifica aceste oportunități?

Sustenabilitatea nu înseamnă doar investiții verzi. Înseamnă și capacitatea unei afaceri de a rămâne competitivă, de a se adapta la schimbări, de a atrage și păstra talente și de a crea valoare pe termen lung.

Cred cu tărie că antreprenoarele au un rol important în construirea unei economii mai sustenabile, pentru că ele, în mod natural, sunt orientate către dezvoltarea pe termen lung, oameni și comunități. Într-un mediu economic aflat în continuă schimbare, această capacitate de adaptare și de a construi durabil se transformă într-un avantaj competitiv.

Le-aș încuraja pe femei să nu își măsoare succesul după modelele superficiale pe care le văd adesea în social media. Cele mai puternice modele feminine pe care le întâlnesc nu sunt cele care adună vizibilitate, ci cele care construiesc afaceri, creează locuri de muncă, dezvoltă comunități și lasă ceva durabil în urmă. România are deja multe astfel de exemple, iar ele demonstrează că adevărata feminitate poate merge mână în mână cu leadershipul, gândirea strategică, performanța și succesul în business.

Într-o perioadă în care social media promovează adesea succesul instant și imaginea perfectă, cred că este important să le reamintim femeilor că adevărata realizare se construiește în timp. Femeile care inspiră cu adevărat sunt cele care transformă idei originale în afaceri sustenabile, depășesc obstacole, răzbat prin propriile eforturi, nu le este teamă să iasă din zona de confort, rezistă presiunilor externe, creează oportunități pentru alții și contribuie la dezvoltarea economiei. Acestea sunt modelele de succes de care avem nevoie mai mult în societate și acesta este mesajul pe care doresc să îl transmit noilor generații de fete.

Tema Climate Change Summit din acest an este „Infrastructures of our Future”. Dacă extindem sensul infrastructurii dincolo de cea fizică, putem vorbi și despre infrastructura financiară și antreprenorială de care are nevoie o economie rezilientă. Cum ar trebui să arate aceasta pentru ca mai multe femei să poată porni, dezvolta și transforma în businessuri durabile ideile lor?

Dacă extindem definiția infrastructurii dincolo de cea fizică, cred că o economie rezilientă are nevoie de o infrastructură financiară și antreprenorială care să fie accesibilă, incluzivă și conectată. Pentru femeile antreprenor, aceasta înseamnă acces la finanțare, dar și la informație, educație, mentorat și comunități de business care să le susțină în fiecare etapă de dezvoltare.

În același timp, această infrastructură trebuie să fie construită în jurul realităților antreprenoarelor de astăzi: nevoia de flexibilitate, digitalizare și echilibru între viața profesională și cea personală. Atunci când o femeie are acces nu doar la capital, ci și la cunoștințe, conexiuni și modele de succes, șansele ca o idee să se transforme într-un business durabil cresc semnificativ.

În fond, infrastructura viitorului nu înseamnă doar drumuri, rețele sau tehnologie. Înseamnă și capacitatea de a crea un mediu în care talentul, indiferent de gen, poate să genereze inovație, creștere economică și valoare pe termen lung.

Cred că una dintre marile forțe pe care o femeie antreprenor trebuie să o aibă este autenticitatea. Să nu caute doar să reproducă modele de succes, ci să aibă curajul să își urmeze propria viziune, să depășească șabloanele și să transforme idei originale în afaceri cu impact.

Și, dacă privim din perspectiva României de peste 5–10 ani, ce ar trebui să construim astăzi, ca instituții, mecanisme de finanțare și comunități, pentru ca incluziunea și antreprenoriatul feminin să devină parte firească din infrastructura unei economii pregătite pentru viitor?

Dacă ne uităm la România de peste 5-10 ani, cred că trebuie să pregătim încă de astăzi o infrastructură a oportunităților. Ce înseamnă asta? Înseamnă să construim acele instituții capabile să promoveze incluziunea, mecanisme de finanțare accesibile pentru afacerile aflate la început de drum și comunități care facilitează schimbul de experiență, mentoratul și colaborarea.

La fel de important este să oferim modele de succes și să încurajăm educația antreprenorială a fetelor încă de la vârste fragede, astfel încât antreprenoriatul feminin să fie perceput ca o opțiune naturală și nu ca o excepție.

Succesul va veni atunci când nu va mai fi nevoie să vorbim despre antreprenoriatul feminin ca despre o categorie distinctă, ci când vom avea un ecosistem în care fiecare idee valoroasă, indiferent cine o dezvoltă, poate avea acces la resursele necesare pentru a crește și a genera impact. Acesta este, în opinia mea, semnul unei economii sănătoase, cu adevărat pregătite pentru viitor.

Articol susținut de Social Innovation Solutions