Lidl a deschis un al patrulea magazin într-un oraș din Ardeal. Vine cu un mare avantaj pentru părinți

Lidl România a deschis joi, 22 octombrie, o nouă unitate în orașul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. Este cel de-al patrulea magazin din orașul de aproape 80.000 de locuitori.

Potrivit companiei, magazinul este situat pe Strada Compozitorilor, Nr. 1, are o suprafață de vânzare de peste 1.400 mp și pune la dispoziția clienților 147 de locuri de parcare.

Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între orele 07:00 și 22:00, iar duminică, între orele 08:00 și 20:00.

Noul magazin înseamnă și crearea a 33 de noi locuri de muncă.

Loc de joacă pentru copii

Potrivit Lidl, printre facilitățile disponibile la noua unitate se numără și un spațiu exterior amenajat cu zone de ședere și echipamente de joacă pentru copii, oferind părinților un plus de confort în timpul vizitei la magazin. De asemenea, clienții au la dispoziție un rastel pentru biciclete, iar aparatul RVM amplasat în zona de acces permite returnarea ambalajelor eligibile prin Sistemul Garanție-Returnare și contribuie la colectarea lor în vederea reciclării.





