Lanțul german de supermarketuri a deschis joi trei magazine: unul în județul Suceava și două magazine în locații noi, în Năsăud și Aiud (județul Alba).

Ptroviti companiei, noul magazin din Șcheia, județul Suceava, este situat pe Strada Humorului, Nr. 91, are o suprafață de vânzare de peste 1.200 mp și pune la dispoziția clienților 60 de locuri de

parcare. Odată cu inaugurarea magazinului din Șcheia, Lidl a creat 20 de noi locuri de

muncă.

Două mutări

Pe de altă parte, cele două relocări de magazine fac parte din demersurile companiei de a moderniza constant rețeaua existentă și de a oferi clienților condiții de cumpărături îmbunătățite, în spații care respectă standardele Lidl privind confortul, funcționalitatea și experiența oferită clienților. Astfel, magazinul din Năsăud, situat pe Strada Gării, Nr. 2, se mută pe Strada Mihai Eminescu, Nr. 1B, iar unitatea din Aiud, aflată pe Strada Transilvaniei, Nr. 99-103, va

funcționa pe Strada Transilvaniei, Nr. 156, transmite Lidl.

Noua locație din Aiud beneficiază de acces direct de la autostradă.



Toate cele trei magazine vor funcționa de luni până sâmbătă, între orele 07:00 și 22:00, iar duminică, între orele 08:00 și 20:00.



