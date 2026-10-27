Lidl lansează două noi produse în magazinele sale din România. Nu conțin aditivi și sunt gata de consumat

Lanțul german de hipermarketuri lansează două noi supe cremă din gama Chef Select.

Este vorba de supa cremă de roșii și supa cremă de linte. Produsele vor fi disponibile în magazinele Lidl din întreaga țară, în ambalaje de 440 g, la prețul de 9,99 lei, se arată într-un comunicat de presă.

Potrivit companiei, cele două preparate sunt gata de consum și pot fi servite ca atare sau

încălzite la cuptorul cu microunde, în funcție de preferințe. Ambele sortimente sunt însoțite

de crutoane, ambalate separat, care pot fi adăugate în momentul servirii, pentru un plus de

textură.

Fără aditivi

Cele două supe cremă sunt preparate fără aditivi. Supa cremă de roșii conține, printre

altele, pulpă și suc de roșii, ardei capia copți, cartofi, morcovi, ceapă, usturoi și busuioc.

Supa cremă de linte combină lintea roșie cu morcovi, cartofi și ceapă, iar gustul este

completat de condimente precum turmericul și chimionul.