Lanțul german de supermarketuri lansează începând de luni, 23 noiembrie, o reinterpretare a celebrului mic românesc.

Potrivit companiei, noul produs propune o combinație surprinzătoare între două dintre cele mai populare gustări ale românilor – micul tradițional și covrigul cald – într-un format practic, gata de savurat oricând pe parcursul zilei.

Produsul este disponibil, începând cu 23 noiembrie, în Brutăria Lidl din magazinele din întreaga țară, la prețul de 5,99 lei pentru 110 g. Stocul este limitat.



Covrimicul continuă direcția Lidl de a dezvolta produse noi pornind atât de la preferințele și

obiceiurile de consum locale, cât și de la tendințele actuale, inclusiv prin colaborarea cu

furnizori din România, mai precizează compania.