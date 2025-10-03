Lidl – locul 1 la prospețime. Știi că merită să ai încredere în ceea ce cumperi

Când intri într-un magazin Lidl, te întâmpină multitudinea de culori și prospețimea fructelor și legumelor de la raft. Nu e o întâmplare. Potrivit unui studiu realizat de YouGov, Lidl ocupă în segmentul de fructe și legume proaspete din România – iar asta se datorează faptului că magazinele sunt aprovizionate zilnic cu fructe și legume la prețuri accesibile.

Analize riguroase, pentru siguranța ta

În Piața Lidl, fructele și legumele nu ajung pe raft doar pentru că arată bine – ele trec prin analize stricte, demonstrând promisiunea Lidl de a contribui prin produsele comercializate la o viață mai bună.

În 2024, au fost realizate 2.935 de teste de laborator, cu peste 600 mai multe decât în anul anterior. Iar în primele cinci luni din 2025, au fost efectuate aproape 900 de analize.

De exemplu, doar roșiile au fost testate de 56 de ori între 1 martie și 4 iunie 2025, toate rezultatele confirmând faptul că sunt sigure pentru consum. Mai mult decât cere legea: Lidl impune limite la reziduurile de pesticide de până la trei ori mai stricte decât normele europene. Cu alte cuvinte, dacă un produs nu respectă aceste standarde, nu îl vei găsi niciodată la raft.

Fructe și legume cu grijă pentru natură și oameni

Produsele din Piața Lidl provin de la furnizori certificați GLOBAL G.A.P., ceea ce înseamnă atenție la siguranță alimentară, folosirea responsabilă a resurselor, protejarea solului și apei, dar și respect față de angajați. Astfel, fiecare fruct sau legumă pe care o alegi este parte dintr-un lanț responsabil și sustenabil.

Sprijin pentru producătorii români

Prospețimea înseamnă și produse de sezon, culese local. În 2024, Lidl a colaborat cu peste 500 de producători români și a sprijinit exportul produselor lor către magazinele Lidl din Europa. Astfel, cumpărând de la Lidl, știi că merită, căci pe lângă fructele și legumele de care te bucuri alături de cei dragi, susții și agricultura românească.

Alege prospețimea din Piața Lidl și bucură-te de siguranța și calitatea pe care tu și familia ta le meritați, zi de zi.

