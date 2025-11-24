Limitarea cumulului pensie-salariu la stat va fi adoptată de Guvernul Bolojan „cât de repede” / Ce bugetari vor rămâne doar cu 15% din pensie. Cum arată proiectul – DOCUMENT

Angajații plătiți din fonduri publice care au primit decizii de pensionare vor putea cumula întreaga pensie cu salariul până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Excepție vor face cei care au pensii de serviciu ori militare și care vor trebui să accepte o tăiere de 85% a pensiei dacă vor să mai lucreze la stat, potrivit proiectul de lege al Guvernului Bolojan, care „va fi adoptat cât de repede săptămâna asta”.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, luni, că proiectul de lege pus în dezbatere publică sâmbătă de Ministerul Muncii este „în perioada în care se adună eventuale observații și propuneri”.

„Nu pot să vă spun când și dacă va fi adoptată vreo propunere. Deocamdată acesta este proiectul pus în transparență decizională”, a spus aceasta.

Când ar urma să fie adoptat acest proiect de lege?

„Cât de repede săptămâna asta. Dacă vă aduceți aminte, premierul a spus că ar putea să fie asociat cu reforma pensiilor magistraților, cu proiectul de lege privind pensiile magistraților, în funcție de avizul CSM. Să nu uităm că și aici, la cumul, trebuie să fie obținut un aviz de la CSM”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

Pensia poate fi cumulată cu salariul până la 70 de ani

Potrivit proiectului de lege, personalul plătit din fonduri publice căruia i-a fost emisă decizia de pensionare – atât beneficiari de pensie publică contributivă, cât și beneficiari de pensii de serviciu sau militare – poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Intră aici și angajații regiilor autonome de stat, ai societăţilor/companiilor naţionale, ai societăţilor la care statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, ai regiilor autonome înfiinţate de primării, ai societăţilor la care primăriile sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, precum și ai autorităților de reglementare.

Penalitate de 85% pentru cei cu pensii de serviciu sau militare

Totuși, pentru beneficiarii de pensii de serviciu și pensii militare s-a introdus o limită. Aceștia vor putea să rămână în activitate în baza unei cereri, cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%.

Aceste prevederi se vor aplica și în situația persoanelor care sunt reîncadrate în baza unui nou raport de muncă/de serviciu, în condițiile legii.

Ce se întâmplă cu pensionarii speciali care lucrează deja la stat

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii, ordonatorii de credite/angajatorii au obligația de a înceta de drept contractele de muncă, raporturile de muncă sau de serviciu ale pensionarilor care nu și-au exprimat opțiunea de a li se diminua pensia de serviciu ori militară și de a cumula salariul cu restul de 15% din pensie.

În acest sens, casele de pensii/ casele de pensii sectoriale vor emite decizii de recalculare cu evidențierea noului cuantum, cu data de întâi a lunii următoare opțiunii.

Reluarea dreptului de pensie nepenalizat se va efectua în baza unei cereri, cu prezentarea documentului de încetare a raportului de muncă sau de serviciu, cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii.

Cine mai poate cumula integral pensia cu salariul

Proiectul de lege mai prevede câteva excepții de la aceste reguli, și anume:

persoanele alese în funcții publice

persoanele numite în funcție în instituțiile/autoritățile publice prin Hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a Camerelor reunite ale Parlamentului

persoanele care dețin mandate a căror durată este prevăzută în Constituție pe perioada exercitării mandatului

persoanele numite în funcție de președintele României în temeiul hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării

Toate aceste persoane pot cumula pensia cu salariul pe durata exercitării mandatului, se mai arată în proiectul de lege.

Proiectul de lege și nota de fundamentare pot fi consultate integral aici