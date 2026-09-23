Lionel Richie, în spital după o intervenție pe cord. Concertele artistului au fost anulate

Cântărețul Lionel Richie, în vârstă de 76 de ani, se află internat în spital după ce a suferit o intervenţie chirurgicală pentru tratarea fibrilaţiei atriale, a anunțat unul dintre agenţii săi.

„Medicul a spus că totul a decurs perfect. Lionel se simte foarte bine, dar va lua o scurtă pauză şi se va întoarce pe scenă în curând”, au declarat reprezentanții artistului pentru Variety, scrie News.ro.

Fibrilația atrială este o afecţiune a ritmului cardiac caracterizată prin bătăi neregulate şi adesea rapide ale inimii.

Cântărețul a fost nevoit să își anuleze următoarele trei concerte din turneul pe care îl susţine alături de Earth, Wind & Fire: cel din San Francisco, programat sâmbătă aceasta, cel din Chicago, pe 30 septembrie, şi cel din Columbus, Ohio, de pe 2 octombrie.

Lionel Richie a avut mai multe probleme de sănătate de la începutul acestui turneu. Pe 24 iunie, la Minneapolis, artistul a părăsit scena din cauza unor amețeli, revenind în fața publicului pe 30 iunie.

La final de august, cântărețul s-a internat preventiv într-un spital din Saint-Louis pentru investigații la inimă, de unde a fost externat pe 2 septembrie pentru a se întoarce în Los Angeles.

Cu peste 100 de milioane de albume vândute în întreaga lume, Lionel Richie este un gigant al muzicii, cunoscut pentru hituri solo precum „All Night Long”, dar și ca fost membru fondator al trupei Commodores sau coautor al celebrei piese „We Are the World”.

Palmaresul său impresionant include 4 premii Grammy și un premiu Oscar obținut în 1986 pentru piesa „Say You Say Me”.