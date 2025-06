Lise Werle, Global Director Diversity, Equity & Inclusion, Pluxee: „Diversitatea fără incluziune este incompletă – incluziunea este arta de a aduce împreună oameni diferiți pentru a colabora armonios”

Incluziunea trebuie construită alături de angajați, prin colaborare și implicare activă a liderilor și nu impusă. Strategiile privind diversitatea si incluziunea creează echilibru, încredere și o cultură organizațională în care angajații se simt apreciați și ascultați.

Pe 4 iunie 2025, la Casa Universitarilor din București, a avut loc ediția a treia a conferinței OPEN MINDS – cel mai amplu eveniment din România dedicat incluziunii. Cu peste 800 de participanți și 50 de speakeri, OPEN MINDS a devenit spațiul în care ideile prind viață, iar oameni care activează în diverse sectoare – business, educație, societate civilă – au avut ocazia să se cunoască și să creeze conexiuni autentice.

În acest cadru, Pluxee România, partener global pentru beneficii extrasalariale și soluții pentru creșterea implicării angajaților, a fost prezent ca partener, iar Lise Werle, Global Director of Diversity, Equity & Inclusion (DEI) în cadrul grupului, a vorbit despre construirea unei culturi organizaționale incluzive, în care toți angajații pot să evolueze – indiferent de generație, gen sau origini sociale și culturale. Afirmația sa: „Diversitatea fără incluziune este incompletă – incluziunea este arta de a aduce împreună oameni diferiți pentru a colabora armonios”, a sintetizat o idee esențială: că diversitatea, oricât de valoroasă ar fi, nu poate funcționa în absența unor structuri clare de sprijin și recunoaștere a meritelor.

Ce a determinat implicarea în zona DEI, nu doar profesional, ci și personal?

Implicarea mea în zona DEI a fost influențată de o expunere timpurie la contexte culturale diferite, în țări precum Coreea și Canada. Aceste experiențe au evidențiat diferențele de abordare în ceea ce privește incluziunea, respectul pentru diversitate și egalitatea de șanse. De-a lungul carierei, a devenit evident că diversitatea aduce valoare în organizații doar dacă este dublată de mecanisme clare de incluziune. În timpul studiilor superioare, contactul cu teme precum echitarea și accesul egal la oportunități m-a ajutat să-mi consolidez ideea că o cultură incluzivă nu apare de la sine, ci trebuie construită în mod activ și conștient. La Pluxee, acest principiu este un pilon esențial al strategiei ALL IN: susținem unicitatea fiecărui individ și creăm contexte în care toți pot prospera, indiferent de origine, gen sau vârstă.

Care sunt prioritățile în rolul de Global DEI Director la Pluxee?

Strategia DEI a Pluxee – denumită ALL IN – se bazează pe trei piloni fundamentali: diversitate, echitate și incluziune. Este o viziune care transformă cultura organizațională într-o experiență reală. Pluxee se află într-un punct unic: un brand nou, lansat în 2023, dar care duce mai departe moștenirea valoroasă și experiența de peste 26 de ani acumulată de Sodexo. Prioritatea actuală este consolidarea unei culturi organizaționale autentice, în care diversitatea existentă este armonizată și valorificată, nu standardizată. La nivel local, în România, sunt utilizate instrumente precum The Happiness Index pentru a evalua gradul de implicare și starea de bine a angajaților. La nivel de grup, abordarea este „bottom-up”, adică pornește de la nevoile reale ale echipelor din teren, nu din teorie. Inițiative precum DEI Day sunt adaptate contextului local din fiecare țară, astfel încât să reflecte realitatea culturală și socială specifică.

Ce rol joacă leadershipul într-o cultură DEI autentică?

Unul dintre pilonii strategiei DEI la Pluxee este implicarea activă a liderilor în promovarea valorilor de incluziune și diversitate. În cadrul Pluxee România, leadership-ul este cel care setează direcția: CEO-ul a semnat în 2024 declarația WEPs (Women’s Empowerment Principles), demonstrând un angajament clar în direcția egalității de gen. Structura de conducere reflectă acest angajament – cu 50% femei în echipa executivă și 61% în poziții de management. Când conducerea integrează valorile DEI în mod activ, întreaga organizație urmează acest model, ceea ce creează o cultură în care incluziunea nu este doar un concept aspirațional, ci o practică reală. Aceasta este dovada clară că diversitatea reală începe cu exemplul personal.

Ce înseamnă, concret, o cultură organizațională incluzivă?

Este un spațiu în care fiecare angajat este valorizat, iar incluziunea este reflectată atât în valori, cât și în practici.

În primul rând, înseamnă mai mult decât diversitate numerică. Înseamnă procese corecte în recrutare, promovare, beneficii. Înseamnă un limbaj incluziv, feedback real și spațiu pentru opinii diverse. Un exemplu simplu: la evenimentele interne Pluxee, invitația e pentru un „+1”, nu „soț/soție”. E o nuanță, dar reflectă o cultură incluzivă, care acceptă diversitatea. Ne asumăm un angajament ferm pentru accesibilitate: de la produse și servicii la experiența angajaților cu dizabilități, vizibile sau invizibile. Cultura noastră înseamnă în același timp și flexibilitate, cu inițiative intergeneraționale, formare continuă și recunoașterea fiecărui angajat.

Există o inițiativă DEI care are impact special și despre care ne puteți oferi mai multe detalii?

DEI Dashboard este un exemplu de inițiativă cu impact major – un instrument care permite colectarea și analiza datelor legate de diversitate, echitate și incluziune în toate cele 29 de țări în care operează Pluxee. Pe baza acestor date au fost dezvoltate parteneriate strategice, precum colaborarea cu Women in Tech pentru Product Manager Academy – o inițiativă care sprijină dezvoltarea profesională a femeilor în tehnologie. Tot prin prisma analizei datelor, un alt exemplu este și studiul „Workplace for all. Harta motivației intergeneraționale la locul de muncă”, realizat în parteneriat cu Ipsos România, care oferă o perspectivă detaliată asupra motivației angajaților din diferite generații.

Cum gestionează Pluxee diferențele între generații în strategia DEI?

Așa cum este menționat și în strategia noastră DEI, pilonul „Promovarea unui loc de muncă multi-generațional” susține diversitatea de vârstă ca un avantaj strategic.

În România, forța de muncă este formată din patru generații active – de la Baby Boomers la Generația Z – ceea ce presupune o diversitate semnificativă de perspective și nevoi. Media de vârstă este de aproximativ 40 de ani, cu o preponderență a Generației Y. Strategia DEI ia în considerare aceste diferențe prin măsuri concrete, precum crearea unor spații de lucru flexibile și adaptate etapelor de viață ale angajaților. Un exemplu este spatiul special dedicat copiilor din sediul Pluxee România – o facilitate care transmite un mesaj clar de sprijin, încredere și deschidere. Prin astfel de inițiative, organizația susține incluziunea intergenerațională și creează un mediu propice colaborării și dezvoltării pentru toți.

Articol susținut de Pluxee România