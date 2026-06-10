Numele din Guvernul Tomac. Un consul, propus pentru Interne. Un consilier al lui Nicușor Dan – la Justiție / Alegerile de la Finanțe și Sănătate

Premierul desemnat Eugen Tomac a definitivat lista de miniștri, marți seară. Erau patru portofolii importante pentru care se afla încă în negocieri – Interne, Finanțe, Justiție și Sănătate.

Potrivit surselor HotNews, persoanele pe care Tomac le propune sunt:

Tiberiu Trifan – propus pentru funcția de ministru de Interne. A fost secretar de stat în MAI în Guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, a fost consul la Ambasada României în Italia, dar și la Chișinău, iar acum ocupă funcția de consul general al României la Madrid.

– propus pentru funcția de ministru de Interne. A fost secretar de stat în MAI în Guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, a fost consul la Ambasada României în Italia, dar și la Chișinău, iar acum ocupă funcția de consul general al României la Madrid. Bogdan Glăvan – propus pentru funcția de ministru al Finanțelor. El este principalul favorit, însă nu a fost încă stabilit.

– propus pentru funcția de ministru al Finanțelor. El este principalul favorit, însă nu a fost încă stabilit. Cosmin Soare-Filatov – propus pentru funcția de ministrul al Justiției. El este în prezent consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme de constituționalitate.

– propus pentru funcția de ministrul al Justiției. El este în prezent consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme de constituționalitate. Șerban Dragoslovescu – propus pentru funcția de ministru al Sănătății. Dragoslovescu este managerul Spitalului Foișor.

În cabinetul lui Tomac, mai sunt propuși alți doi consilieri ai președintelui Nicușor Dan. Este vorba Radu Burnete și Sorin Costreie.

Astfel, pe lângă cele patru portofolii, numele titularilor propuși pentru restul ministerelor sunt:

Radu Burnete – propunere pentru funcția de vicepremier. Acum, el este consilier prezidențial pentru probleme economice.

– propunere pentru funcția de vicepremier. Acum, el este consilier prezidențial pentru probleme economice. Sorin Costreie – propunere pentru vicepremier și ministru al Educației. Acum, el este consilier prezidențial pentru educație și cercetare.

– propunere pentru vicepremier și ministru al Educației. Acum, el este consilier prezidențial pentru educație și cercetare. Dan Neculăescu – propunere pentru funcția de ministru al Apărării. În prezent, el este ambasadorul României la NATO.

– propunere pentru funcția de ministru al Apărării. În prezent, el este ambasadorul României la NATO. Vladimir Ionaș – propunere pentru funcția de ministru al Dezvoltării, sociolog. Pentru acest portofoliu a fost vehiculat și Șerban Țigănaș, arhitect în Cluj.

– propunere pentru funcția de ministru al Dezvoltării, sociolog. Pentru acest portofoliu a fost vehiculat și Șerban Țigănaș, arhitect în Cluj. Ionuț Mașala – propunere pentru funcția de ministru al Transporturilor. Acum el este directorul general adjunct economic al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

– propunere pentru funcția de ministru al Transporturilor. Acum el este directorul general adjunct economic al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Diana Morar – propunere pentru funcția de ministru al Muncii. Avocată de profesie, Morar a fost deputată PNL în legislatura 2020-2024.

– propunere pentru funcția de ministru al Muncii. Avocată de profesie, Morar a fost deputată PNL în legislatura 2020-2024. Teodor Dulceață – propunere pentru funcția de ministru al Mediului. Acum, el este secretar general adjunct al ministerului.

– propunere pentru funcția de ministru al Mediului. Acum, el este secretar general adjunct al ministerului. Nicolae Istudor – propunere pentru funcția de ministru al Agriculturii. El este rectorul ASE.

– propunere pentru funcția de ministru al Agriculturii. El este rectorul ASE. Florin Duma – propunere pentru funcția de ministru al Economiei. În prezent el este prim-vicepreședinte al IMM România.

– propunere pentru funcția de ministru al Economiei. În prezent el este prim-vicepreședinte al IMM România. Carmen Moraru – propunere pentru funcția de ministru al Fondurilor Europene. Moraru este acum secretar de stat în MIPE.

– propunere pentru funcția de ministru al Fondurilor Europene. Moraru este acum secretar de stat în MIPE. Adrian Papahagi – propunere pentru funcția de ministru al Culturii.

– propunere pentru funcția de ministru al Culturii. Luca Niculescu – propunere pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe. În prezent, el este secretar de stat în MAE și coordonatorul național care gestionează direct procesul de aderare a României la OCDE.

Tomac, dispus să facă modificări

Propunerile reprezintă o fotografie de moment, iar numele pot fi modificate, după noi discuții cu liderii partidelor.

Tomac își mai dorește o discuție față în față și cu liderii partidelor, după ce le va prezenta programul de guvernare și lista de miniștri finalizate.

Premierul desemnat a declarat miercuri că e dispus să facă modificări în cazul numelor care nu sunt agreate de partide: „Am spus cât se poate de clar că îmi doresc ca acest Guvern să fie format din specialiști, oameni cu experiență, oameni care să poată gestiona ministerele pentru care i-am propus. Unde există neclarități, sunt dispus să vorbesc cu partidele și să facem modificări”.

Declarația sa vine după ce au fost critici din partea PNL, în special, că în Guvernul său sunt și oameni apropiați de PSD.

Programul va fi axat pe ce a făcut Guvernul Bolojan, va exista o continuitate, spun sursele HotNews. Totul, în contextul în care PSD i-a cerut clar premierului desemnat să „schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate” dacă vrea susținerea lor.