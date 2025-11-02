Sari direct la conținut
LISTA investitorilor chemați de UE să participe la Scaleup Europe Fund, fondul european de miliarde de euro, pentru finanțarea companiilor de tehnologie în expansiune

Comisia Europeană a chemat la discuții, zilele trecute, un grup de investitori din mai multe țări UE, pentru a participa, eventual, la înființarea viitorului Scaleup Europe Fund, un mega-fond de miliarde de euro, pentru finanțarea „celor mai promițătoare” companii europene de tehnologie, cu potențial de expansiune pe piețele internaționale. 

